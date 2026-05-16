El Unicaja Mijas cae por la mínima ante Osés Construcción Ardoi y se despide del ascenso (53-54)

El Unicaja Mijas no pudo superar al Osés Construcción Ardoi en la semifinal de la fase de ascenso a Liga Femenina Endesa y pone fin a una temporada llena de récords. La defensa del conjunto navarro fue determinante, especialmente en el último cuarto, para decantar un encuentro muy igualado, que se decidió por la mínima (53-54).

El partido comenzó con máxima igualdad y un alto nivel físico en ambos lados de la pista. Javi Pérez de los Reyes movió el banquillo en busca de soluciones ofensivas, pero el acierto exterior no acompañó en los primeros minutos. Osés Construcción supo incomodar el ataque malagueño, aunque el Unicaja Mijas resistió para cerrar el primer cuarto con empate, 9-9.

En el segundo periodo, ambos equipos encontraron algo más de fluidez ofensiva, aunque sin grandes diferencias en el marcador. Un triple de Sofía Galerón y otro de Celia García mantuvieron el pulso (17-17), antes de que Estel Puiggros tomase protagonismo desde el perímetro para adelantar a las suyas. María Roters amplió la ventaja en la pintura y obligó a Juan Ferreira a solicitar tiempo muerto. El Unicaja Mijas cerró la primera mitad con su mejor momento del partido, enlazando acciones de tres puntos de Lydia Rivers y Roters para marcharse al descanso con una renta de diez puntos, 28-18.

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió por completo. El Osés Construcción Ardoi elevó su nivel defensivo y comenzó a recortar diferencias hasta darle la vuelta al marcador (38-40). Las navarras encontraron mayor claridad en ataque y, pese a los intentos de reacción del Unicaja Mijas, se marcharon por delante al final del tercer cuarto, 43-47.

El último periodo arrancó con un parcial de 0-5 que obligó a Javi Pérez de los Reyes a detener el encuentro. El conjunto malagueño, lejos de rendirse, reaccionó desde la defensa y, con paciencia, fue recortando distancias hasta colocarse a un solo punto (51-52) a falta de cuatro minutos. Cada acción defensiva alimentaba la esperanza local, pero el conjunto navarro se mantuvo firme en los momentos decisivos. Una canasta de María Blanco volvió a abrir brecha (51-54) y, aunque Tayra Eke apretó el marcador en los instantes finales, el Unicaja Mijas no pudo aprovechar la última posesión y acabó cediendo por 53-54.

Una temporada para el recuerdo

El Unicaja Mijas pone así punto final a la temporada 2025/26 tras alcanzar, por segundo año consecutivo, la Final Four de la Liga Femenina Challenge. Un curso en el que el equipo ha firmado los mejores registros de su historia en la competición, tanto en número de victorias como en rendimiento defensivo.

La campaña será recordada como la de la consolidación del Unicaja Mijas entre los grandes del baloncesto femenino nacional. Desde el inicio, el equipo mostró una ambición clara que le llevó a competir por todo y a establecer un nuevo techo competitivo.

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El ascenso a Liga Femenina Endesa se escapó por un margen mínimo, pero el trabajo, la evolución y el carácter mostrados por la plantilla invitan a pensar que el objetivo volverá a estar al alcance en el futuro más cercano. Un equipo que, una vez más, se quedó a las puertas de un hito histórico.