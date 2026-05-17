El Nueces de Ronda vence en Murcia y casi ata la permanencia (3-5)

Una gran segunda parte en tierras murcianas casi le asegura la permanencia matemática al Nueces de Ronda Atlético Torcal (3-5). Enfrente tenía este fin de semana a un STV Roldán que, además de estar arropado por su público, llegaba con la condición de equipo de play off y claro candidato a la victoria.

Las malagueñas tuvieron que remontar después haberse adelantado en el minuto 3 y de haberse visto luego por detrás, en el tanteo, hasta por dos veces. Esta victoria hace que la diferencia respecto al descenso siga a 6 puntos, a falta de dos jornadas, de manera que un punto ante Penya Esplugues, la escuadra que marca el límite sobre el pozo, permitiría celebrar la continuidad en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional.

Las jugadoras costasoleñas posaron con motivo de este desplazamiento hasta Torre-Pacheco. / Roldán FSF

La antesala al primer tanto visitante fue en esta ocasión un disparo de Sandra García, que detuvo María Valsera con dificultad. Justo después la misma protagonista abrió la cuenta malagueña tras una buena combinación con África. Pero poco duró la alegría, porque en la siguiente jugada María disparó a puerta y Valeria despejó, pero con la mala fortuna de que el cuero acabó en las redes. Sólo un minuto más tarde ya le había dado la vuelta al marcador el Roldán. Fue tras un saque de banda de Rocío, que la puso para que María empalmase a la escuadra con un potente disparo.

Ahí pasó el dominio del esférico al cuadro de la capital malagueña. No obstante, Valeria salvó el tercero del Roldán, ganando un mano a mano con Ceci. También gozó de una buena ocasión Barra, para el dos a dos, pero no supo rematar en boca de gol el gran pase que le ofreció la internacional lusa Guida.

Las jugadoras del conjunto malagueño, en plena celebración. / Roldán FSF

La presión de las malagueñas dio sus frutos en el minuto 16. Llegó la igualada a dos tras un doble disparo tras saque de esquina de Guida. El primero lo despejó María Valsera, pero el rechace le llegó de nuevo y esta vez sí que encontró puerta (2-2). En el último minuto de la primera mitad pudo volver a adelantarse el Roldán, por medio de Mariangeles Villa, pero su disparo se encontró con el cuerpo de Valeria.

Tras la reanudación vino un mano a mano de África, que bloqueó María Valsera, o un zurdazo de Unami, que no vio puerta por poco. Llevaba el control del partido el conjunto malagueño en esos primeros minutos. Sin embargo, el conjunto de Víctor Quintero vio cómo otra vez tenía que remar en contra. En el minuto 28 y tras un saque de banda, Mariangeles Villa puso de cabeza un desafiante 3-2.

Mínima renta

Pero ahí irrumpió África, con 29 minutos ya jugados, para volver a neutralizar la mínima renta murciana. Fue tras robarle la cartera a María Valsera y remachar a portería. La buena actuación en los siguientes minutos de María Valsera dio paso, con tres minutos y medio para el final, a una defensa de 5 por parte de las murcianas.

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Kilian Belmonte puso toda la carne en el asador para buscar el triunfo y, no obstante, fueron las costasoleñas las beneficiadas de esta apuesta. Una recuperación de África para disparar a puerta vacía elevó el 3-4. Y a falta de 13 segundos vendría la fiesta, al anotar Valeria desde su campo. Su potente despeje pilló desprevenida a la zaga pachequera (3-5).