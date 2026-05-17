BALONCESTO
Ricky lidera el triunfo del Joventut ante un desmotivado Madrid
Después de tres cuartos igualados, los verdinegros marcaron la diferencia en los minutos finales con el base como gran lider (81-89)
Ramon Palomar
El Asisa Joventut, que confirmó su entrenador que están buscando un recambio a Ante Tomic de cara a los play-off, se llevó el triunfo de la pista del Real Madrid (81-89) en un gran cuarto final de los verdinegros (19-30), y con Ricky liderando el arreón visitante (21 puntos), para asentarse en los puestos de play-off, ante un Madrid despistado, pensando en la Final Four de esta semana, pero con tres derrotas consecutivas.
Los blancos iniciaron el duelo a bajas revoluciones, lograban imponer un tanto su juego con la entrada de Theo Maledon y con triple de Andrés Feliz, lograban su máxima renta (16-10) para poner en control al equipo de Sergio Scariolo. Un triple de Hakanson acercaba a la Penya en los instantes finales del cuarto, aunque eran los locales que dominaban ese primer parcial (20-15) poco lucido por ambos bandos.
Los de Scariolo abrían rápidamente la renta en el segundo cuarto con un parcial de 4-0 y Dani Miret tenía que parar el encuentro (24-15). La Penya reaccionaba de la mano de Jabari Parker, el más activo de los visitantes y gracias a un dos más uno de Birgander, que finalmente podía jugar el duelo a pesar de las molestias que arrastraba (27-23).
La Penya reacciona
Ahora era el turno de Scariolo al que no le gustó su equipo tras el tiempo muerto anterior de su colega badalonés. Pero la Penya había cambiado su actitud y metió más revoluciones al encuentro para acercarse a uno (29-28 m.16).
David Kramer, poco utilizado esta temporada, salía y anotaba cinco puntos casi consecutivos para que el Madrid volviera a coger carrerilla (34-30), aunque el Joventut seguía peleando para incluso igualar el duelo a 34. Al descanso, los blancos finalizaban por delante, aunque con una exígua diferencia que dejaba todo abierto (40-38) y con Ruzic (9) y Parker (8), como máximos anotadores para la Penya.
Hunt lograba sus primeros puntos, buena noticia para los verdinegros que le daban la vuelta al marcador al inicio del tercer periodo tras un triplazo de Ricky (43-45). Al Joventut le entraban los triples, y Hakanson daba de nuevo ventaja a los suyos (49-51) con un Madrid que lo intentaba con Llull y Hezonja (9), pero que no lograba imponer su juego porque los triples visitantes, con Hunt de estreno, seguían cayendo (51-54).
El Madrid no cede el control
Los blancos lograban correr al contraataque fruto de su defensa y los balones perdidos verdinegros, para volver a ponerse por delante (61-56) ante la desesperación de Dani Miret, que tenía que para el duelo. Otro cuatro de alternativas con el Madrid, que lograba seguir por delante aunque con una renta pequeña (62-59).
El encuentro entró en un correcalles del que salió beneficiado la Penya, con Hunt anotando el triple y el adicional para situar a los visitantes con cuatro arriba (69-73) y con Ricky (18) cogiendo mucho protagonismo ofensivo (73-79). Con el del Masnou dirigiendo las operaciones, Hunt lanzaba a su equipo con un nuevo triple para dejar la victoria muy cerca tras parcial de 8-18 (77-84).
Tras tiempo muerto de Scariolo, la victoria ya no peligró para el Joventut que volvía a ganar en Madrid tras seis años sin hacerlo y llevar a los blancos a su tercera derrota consecutiva (81-89).
Ficha técnica
81 - Real Madrid (20+20+22+19): Campazzo (2), Abalde (-), Okeke (10), Hezonja (13) y Garuba (6) -cinco inicial- Deck (-), Llull (6), Procida (12), Maledon (11), Almansa (7), Kramer (5) y Feliz (9).
89 - Asisa Joventut (15+23+21+30): Rubio (21), Hunt (14), Hanga (2), Parker (12), Ruzic (12) -cinco inicial-; Drell (7), Hakanson (9), Vives (5), Birgander (5) y Kraag (2).
Árbitros: Martín Caballero, Arnau Padrós y Andrés Fernández. Sin eliminados.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32 de la liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 7.377 espectadores. En el descanso se homenajeó a Clifford Luyk, exjugador y exentrenador madridista.
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