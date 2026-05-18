Davidovich debuta con victoria en Hamburgo

Alejandro Davidovich comenzó este lunes su andadura en el Bitpanda Hamburg Open, donde aspira a recuperar ritmo en la última cita previa a Roland Garros. El malagueño derrotó al francés Corentin Moutet por 6-4, 6-4 en un debut exigente sobre la arcilla del ATP 500 alemán, superando a uno de los rivales más imprevisibles del cuadro.

El No. 23 del PIF ATP Rankings tuvo que hacer frente a un abanico de golpes al otro lado de la red, con la inventiva de Moutet como gran escollo de entrada al torneo. La versatilidad del francés, capaz de convertir cualquier intercambio en un laberinto, acentuó la concentración del andaluz, obligado a poner los cinco sentidos desde el primer punto en Hamburgo. La tenacidad fue el mejor antídoto: el español salvó las 13 pelotas de rotura encaradas para alcanzar la victoria.

La victoria del malagueño tuvo un premio claro: la oportunidad de volver a saltar a pista, acumular minutos sobre el polvo de ladrillo y curtir un cuerpo necesitado de partidos en el tramo central de la temporada. Una lesión abdominal obligó a Davidovich Fokina a retrasar su aterrizaje en la arcilla europea, renunciando a los torneos de Montecarlo y Barcelona durante el mes de abril.

Su estreno en Hamburgo sirvió para confirmar una continuidad creciente en las últimas semanas, tras arañar victorias en los ATP Masters 1000 de Madrid y Roma. En un cuadro repleto de grandes figuras, Davidovich medirá en la segunda ronda al tercer cabeza de serie Alex de Miñaur, vencedor por 3-6, 6-4, 6-3 ante el argentino Francisco Cerúndolo.

El australiano domina 3-2 el historial Lexus ATP Head2Head ante Davidovich Fokina, al que ha vencido en los dos enfrentamientos más recientes entre ambos. El español afrontará su primer duelo ante un Top 10 de la temporada 2026 e intentará mantener su autoridad sobre arcilla ante el aussie, con la victoria lograda en Montecarlo 2021 como aval en la memoria.

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Davidovich Fokina mantiene el empeño en conseguir el primer título ATP Tour de su carrera. El malagueño acumula un balance de 0-5 en finales, incluyendo las cuatro disputadas en la temporada 2025.