Vela
El Real Club Mediterráneo celebra el triunfo del UXAMA de Pablo Valenzuela en la Regata Mar de Alborán
La edición número 48 de esta cita tuvo la presencia de una decena de embarcaciones que fueron exigidas por una travesía marcada por el fuerte viento y las encalmadas que salió desde el puerto deportivo del Real Club El Candado
La embarcación “UXAMA”, patroneada por Pablo Valenzuela, del Real Club Mediterráneo, se proclamó vencedora absoluta de la 48ª edición de la Regata Mar de Alborán, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Altura.
En la tarde del viernes 15 de mayo, una decena de embarcaciones se dieron cita en el puerto deportivo del Real Club El Candado para tomar la salida de esta emblemática competición, reconocida por sus exigentes y cambiantes condiciones de navegación, que ponen a prueba la pericia de patrones y tripulaciones.
La flota estuvo acompañada desde la salida por un fuerte viento de suroeste de más de 20 nudos, circunstancia que obligó a retrasar el inicio de la prueba para evitar el temporal existente en el mar de alborán. Posteriormente, las condiciones evolucionaron hacia vientos leves de sureste y largas encalmadas de levante, factores decisivos que exigieron máxima estrategia, paciencia y experiencia por parte de los participantes.
En la categoría ORC2, la victoria fue para la embarcación “OBSESSION”, patroneada por Stephen Lawson del Yacht Club de Gibraltar.
Por su parte, en ORC1 y en la clasificación general absoluta, el triunfo correspondió al “UXAMA”, de Pablo Valenzuela, seguido por “CABO NEGRO TRES”, patroneado por Juan Febrero, del Real Club El Candado.
La organización de la regata ha agradecido el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Candado Beach, Boston, Base Sistemas, Ayre Estates, Repsol, Cementos Cosmos, la Autoridad Portuaria y CaixaBank, entre otros colaboradores, cuya implicación contribuye al impulso y promoción del deporte náutico en la ciudad.
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