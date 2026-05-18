Riquelme desafía el calendario y presentará su candidatura a la presidencia del Real Madrid

El rumbo del Real Madrid 26-27 comienza a enderezarse esta semana. Con la despedida de varios jugadores de la plantilla este sábado ante el Athletic Club y la oficialización de la vuelta de José Mourinho al caer— y por tanto, la salida de Arbeloa como entrenador del primer equipo—, se abrirá uno de los mercados más peliagudos en la era Florentino Pérez. El del presidente, es justamente otro de los nombres que, por voluntad propia, queda en incógnita hasta el 23 de mayo, fecha límite para conocer si Enrique Riquelme reúne los requisitos para estar en la candidatura.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, saluda a José Mourinho, futuro técnico retornado del club, en 2011. / JUANJO MARTÍN / EFE

Según una información publicada por El Confidencial, el empresario alicantino Enrique Riquelme ha decidido dar un paso al frente y presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid para competir contra Florentino Pérez en las próximas elecciones del club blanco. Además, el medio asegura que el máximo accionista de Cox ya tendría avanzadas conversaciones con varias entidades financieras para garantizar el preaval bancario de 187 millones de euros exigido por los estatutos del club, requisito imprescindible para oficializar cualquier candidatura alternativa a la actual junta directiva.

Según la citada información, Riquelme habría tomado la decisión definitiva tras varias reuniones celebradas este fin de semana con su entorno más cercano. El empresario considera que el club atraviesa una etapa delicada tanto en el plano deportivo como institucional, marcada por los malos resultados recientes, la tensión interna y el deterioro de la imagen pública del Real Madrid.

El artículo sostiene que el calendario electoral impulsado por Florentino Pérez complica enormemente la aparición de rivales, ya que obliga a los aspirantes a comunicar su intención de presentarse con apenas unos días de margen y sin acceso al censo de socios del club. En ese contexto, Riquelme tendría hasta el próximo 23 de mayo para formalizar el preaval y registrar oficialmente su candidatura.

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, saluda desde el palco del Bernabéu en los prolegómenos del Real Madrid - Oviedo de LaLiga 2025/26 / Europa Press

Siempre según El Confidencial, el empresario estaría trabajando junto a David Mesonero, directivo de Iberdrola, en una propuesta que busca presentarse como una alternativa “renovadora” para recuperar la estabilidad institucional y deportiva del club madridista.

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La publicación también apunta que el entorno de Riquelme considera que parte del madridismo reclama un cambio tras las recientes polémicas deportivas, las tensiones internas en el vestuario y los conflictos abiertos del club con diferentes organismos del fútbol español y europeo.