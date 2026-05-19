Tiburones de Málaga se proclama campeón matemático de su undécimo título en la División de Honor Plata

Tiburones de Málaga ya es campeón matemáticamente del Grupo Sur de la División de Honor Plata a falta de una jornada. Las dos victorias por 12-6 y 14-4 al Club de Béisbol Sevilla Red Sox dejan al cuadro costasoleño con cinco victorias y una derrota, y por lo tanto con su undécimo título de la segunda categoría del béisbol español.

En el primero de los juegos el más destacado fue Charles Fernández como pitcher de Tiburones, que eliminó a nueve miembros del equipo rival y lanzando solo dejó hacer seis carreras a los sevillanos, por lo que en seis ocasiones consiguieron recorrer la totalidad de las bases y volver a casa.

En el segundo choque el mejor jugador desde el montículo fue Isam Issa como pitcher, que retiró a diez beisbolistas del Sevilla Red Sox, consintió ocho hits, por lo que en ocho momentos hubo jugadores que club visitante que avanzaron al menos una base, y cuatro carreras.

Bateando los mejores fueron Misael Vargas con dos home run, que en dos ocasiones tras batear logró recorrer todas las bases en una sola jugada, Gabriel Araujo e Isam Issa con otro home run cada uno, y Yabdri Morejón, que aportó cuatro hits a los abultados resultados.

Incidentes al final

A pesar de que la tranquilidad y el buen ambiente estuvo presente a lo largo de la jornada en la Universidad Laboral, en la recta final del segundo partido se desató un momento de tensión cuando hubo contactos entre jugadores y uno del Sevilla Red Sox mostró su disconformidad con las decisiones del árbitro insultándole, todo con el encuentro más que decidido. Otro jugador de la escuadra sevillana se encaró con adversarios, lo que llevó a actuar a personal y compañeros a mediar para separar a los contendientes.

Desde Tiburones de Málaga se han expresado tras los hechos acontecidos: “La competición debe regirse por el respeto y el juego limpio; lamentamos cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de jugadores y árbitros y confiamos en que los componentes de ambos clubs sigan siendo responsables y disciplinados como hasta ahora”.

Doble premio con el título

Con la liga decidida ya solo queda una jornada por disputarse que será el próximo domingo a las 10:00 h, cuando los de Miguel Padrón pongan rumbo a tierras cordobesas para medirse al Benamejí Béisbol Club en el Campo Municipal Antonio Espejo.

Aunque el verdadero objetivo para el equipo estará tras el verano en el torneo de ascenso a la División de Honor Oro, la élite del béisbol español, al que tiene acceso como campeón del Grupo Sur en la competición regular, que se disputará en el barrio barcelonés de Montjuic y las localidades aledañas de Viladecans y San Baudilio de Llobregat.

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Bien es cierto que a pesar de haber conseguido en varias ocasiones el ascenso deportivo no es posible materializarlo en la práctica debido a la falta de un campo homologado en el que disputar los encuentros, sin embargo el equipo luchará para dar la mejor imagen y ganar dicho torneo.