Enrique Riquelme ultima su candidatura: "Hay una obligación moral y ética de los socios del Real Madrid"

Enrique Riquelme (Cox, 1989) no es un empresario anónimo. Su vinculación con el Real Madrid es familiar y empieza hace décadas. Incluso asomó hace unos años como posible candidato. El empujón terminó dándoselo el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, animándole a presentar oposición, aunque sin citarlo expresamente. Eso sí, con datos como el "acento mexicano" o "el que habla con las eléctricas", en relación a uno de los mercados donde realiza negocios y a los apoyos que podría tener.

Riquelme estuvo presente en el VII Foro Internacional Expansión. Lo hizo en calidad de fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, empresa vinculada a actividades relacionadas con energía y agua. Aunque con gran expectación por parte de los medios y con el tema de si se presentará a la presidencia del Real Madrid sobre la mesa. "Prometo que luego os atiendo", explicó el empresario, con la fecha límite de presentación del aval como reto inmediato.

"Un emprendedor al que le van los desafíos" y que dio un discurso cuando se le preguntó sobre si dará el paso a presentarse: "Sería bueno confrontar, desde un punto de vista y con todo el respeto, cómo vemos el Madrid de los próximos años. Se pueda opinar o no, se habla de transparencia y democracia. Hay una obligación moral y ética de los socios del Real Madrid que tenemos la suerte de poder dar un paso adelante y exponer algo que pueda tener sentido, que pueda ser ilusionante y dar un paso adelante".

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El paso más importante será el aval requerido para presentarse a las elecciones, que podría efectuar ante la junta central este jueves. "Hay un respeto al Real Madrid, a la institución, respeto total a don Florentino Pérez. Como empresario y presidente ha hecho el mejor Madrid del que hemos disfrutado todos. Pero todo en la vida cambia de ciclo. Suelo ser directo: no teníamos un plan para hoy ni mucho menos, sí para los próximos cinco años. Llevamos tiempo trabajando una estrategia para 2028. Se han adelantado tres años", confesó Riquelme, asumiendo que el movimiento de Florentino fue para abortar una alternativa a medio plazo.