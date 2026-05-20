Florentino Pérez vs. Enrique Riquelme: las claves de unas posibles elecciones al Real Madrid

El Real Madrid está a las puertas de un escenario que no se ha visto en la ‘casa blanca’ desde hace dos décadas. No es otro que unas elecciones entre dos candidatos, en las que los alrededor de 98.000 socios con derecho a voto —cifra estimada, que se confirmará con el censo en caso de que haya comicios— podrían depositar su sufragio entre la opción que representa el actual presidente, Florentino Pérez, y la del aspirante a candidato opositor, Enrique Riquelme. Las claves inmediatas pasan por la presentación del aval por parte del empresario alicantino, que debe ser aprobado por el propio club blanco y que activaría una carrera electoral que no se produce desde 2006, cuando Ramón Calderón se impuso a otros cuatro candidatos.

El filtro del aval

Los estatutos sociales del Real Madrid, que rigen procesos como las elecciones, se reformaron en la Asamblea General Extraordinaria de socios compromisarios del 30 de septiembre de 2012, durante el mandato de Florentino Pérez. Se aprobaron dos cambios clave: elevar de 10 a 20 años de socio la antigüedad necesaria para optar a la presidencia y endurecer el sistema de avales, exigiendo que el aval del 15% del presupuesto —187 millones— esté respaldado por el patrimonio personal de los candidatos y no por terceros. En octubre de 2022, tras la nueva Ley del Deporte, se blindó la exigencia del aval.

En la práctica, esto provoca que el conjunto de la masa social solo pueda elegir entre un reducido número de perfiles capaces de reunir estos requisitos, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes de socios. Cabe recordar que el primer intento real de Riquelme de presentarse a las elecciones del Real Madrid fue en abril de 2021. El empresario llegó a anunciar públicamente su intención de concurrir, pero puso como motivo para retirarse “los plazos”, algo que ha vuelto a esgrimir en su segunda tentativa, en la que quiere ir un paso más allá.

El plazo para presentar las candidaturas termina el sábado 23 de mayo. La admisión y proclamación se producirá al día siguiente. En caso de existir una candidatura rechazada, se abre un plazo de dos días naturales para presentar un recurso ante la Junta Electoral del Real Madrid. La previsión es que Riquelme presente el aval necesario este mismo jueves. En una de sus apariciones públicas tras ser puesto en la palestra por Florentino Pérez en su rueda de prensa posterior a la junta celebrada en Valdebebas, aseguró cumplir con este requisito.

La campaña electoral

Los estatutos del Real Madrid establecen que las elecciones deben celebrarse dentro de los 15 días siguientes a la proclamación definitiva de las candidaturas, en caso de haber más de una. Con los plazos actuales, el escenario más probable es que el 23 de mayo se cierre el plazo para presentar candidaturas. Los dos días siguientes quedarían para la proclamación oficial y posibles recursos. Siguiendo el cronograma, durante la última semana de mayo y la primera de junio tendría lugar la campaña electoral. Ahí podrían darse debates entre Florentino y Riquelme, en caso de que ambos pacten estos cara a cara. Desde la parte opositora, según ha informado Radio Marca, existe la voluntad de fijar dos encuentros de este tipo con el objetivo de confrontar programas.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tras ganar las elecciones del año 2000. / MANUEL H. DE LEÓN / EFE

La votación tendría lugar entre el 7 y el 9 de junio, siendo la fecha más probable el día 7, que cae en domingo, cuando se celebran habitualmente este tipo de procesos electorales. Se podría votar presencialmente en un lugar por determinar. Tradicionalmente, los socios del Real Madrid han ejercido su sufragio en el Bernabéu, pero cualquier instalación del club blanco, como Valdebebas, sería válida. Es necesario apuntar que el club blanco anunció oficialmente que su estadio acogerá el 8 de junio un encuentro del Papa con la comunidad diocesana de Madrid. También se podrá votar por correo, una vía que ha decidido elecciones y que ha sido motivo de enfrentamiento entre los candidatos.

Ramón Calderón, en los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) por el caso de los votos por correo. / AGUSTIN CATALAN

El voto por correo

¿Qué dicen los estatutos sociales del Real Madrid sobre el voto por correo? “Se admitirá por conducto notarial que garantice el carácter personal y directo del sufragio activo”. Es decir, el socio no puede simplemente meter una papeleta en un sobre y enviarla. Tampoco existen urnas en otras ubicaciones, como las que se pudieron ver en los recientes comicios del Barça. Es necesario dar fe del sufragio, acreditando la identidad ante un notario. La finalidad jurídica es garantizar que el voto sea realmente del socio, que sea personal y no delegado, y que exista una cadena de custodia verificable.

Este proceso de autentificación fue consecuencia de las elecciones del Real Madrid de 2006, que acabaron convertidas en un caso judicial, institucional y político que cambió la propia democracia interna del club. Durante la campaña comenzaron las acusaciones cruzadas entre candidaturas por la captación masiva de votos. Ramón Calderón, que a la postre ganaría las elecciones, acudió a los tribunales denunciando que el sistema carecía de garantías suficientes.

Cuatro días antes de acudir a las urnas, la Justicia paralizó cautelarmente la recogida de votos por correo por la “endeblez de garantías”. El asunto siguió judicializado durante años. El notario pasó a convertirse en el elemento central del sistema para evitar problemas similares, bunkerizando los procesos del club blanco.

Una junta con plenos poderes

Una de las dudas que surgió entre el socio madridista —también entre los aficionados, a los que Florentino Pérez situó en otro escalafón en su rueda de prensa— fue si se paralizarían los procesos de confección de la plantilla y el proyecto deportivo de la próxima temporada. No hay que olvidar que detrás de esta posible batalla electoral subyace una crisis deportiva que ha llevado al Real Madrid a no ganar ningún gran título en las dos últimas temporadas.

El artículo 39 de los estatutos sociales versa sobre la Junta Directiva saliente tras la convocatoria de elecciones: “El Presidente y la Junta Directiva salientes continuarán en el pleno ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del Presidente y de la Junta Directiva que resulten elegidos”. Por tanto, la contratación de Mourinho o el trabajo sobre fichajes podrá seguir adelante. Ahora bien, está por ver qué proyecto deportivo presenta Enrique Riquelme si finalmente decide dar el paso para presentarse a las elecciones del Real Madrid, pero la convocatoria no supondrá, ni mucho menos, la paralización de una remodelación que Florentino ya ha empezado.

Noticias relacionadas

Un paso por delante de un opositor que podría utilizar este proceso como una carta de presentación para el futuro, aunque consciente de que el presidente del club blanco y su junta directiva, si salen reelegidos, tienen importantes deberes por resolver, como la entrada de un inversor externo o la capitalización de los socios. Dos procesos que determinarán el destino del Real Madrid a medio y largo plazo. Por tanto, alterarían los planes de cualquier candidatura posterior y alternativa.