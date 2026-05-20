El Waterpolo Málaga se juega este sábado en Inacua el ascenso a Primera División Nacional

El CD Waterpolo Málaga afronta este sábado uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El equipo absoluto masculino recibirá al Santa Cruz Tenerife Echeyde B en Inacua Málaga, a partir de las 18:00 horas, en el encuentro de vuelta de la eliminatoria de ascenso a Primera División Nacional.

Tres goles de desventaja

El conjunto malagueño llega a la cita después de caer por 9-6 en el partido de ida disputado este domingo en Tenerife. La diferencia de tres goles deja la eliminatoria completamente abierta y convierte el duelo de vuelta en una auténtica final para el club. El Waterpolo Málaga necesitará ganar por tres goles para superar la eliminatoria, ya que, en caso de empate global, avanzaría gracias a su mejor clasificación en la temporada regular.

El partido de ida dejó una reacción que mantiene viva la eliminatoria. Tras dos primeros cuartos competitivos, pero marcados por la falta de acierto de cara a portería, el equipo sufrió un tercer periodo muy complicado, con un parcial de 4-0 favorable al conjunto tinerfeño. Sin embargo, lejos de venirse abajo, los jugadores malagueños respondieron con carácter en el último cuarto y lograron reducir una desventaja que llegó a ser de seis goles hasta dejarla en tres.

Inacua

Ese último parcial permite que todo se decida este sábado en Málaga, ante una afición que puede convertirse en un factor determinante. El club quiere que Inacua presente un gran ambiente para empujar al equipo en una cita que puede suponer el ascenso del Waterpolo Málaga a Primera División Nacional.

La temporada del conjunto masculino ha sido sobresaliente. El equipo ha completado una fase regular de altísimo nivel, consolidándose entre los mejores de la categoría y llegando al momento decisivo con opciones reales de ascenso. Ahora, todo el trabajo del curso se concentrará en un partido en el que el apoyo de la grada será fundamental.

Entrada libre

La entrada será libre hasta completar aforo. El acceso del público se realizará por la puerta trasera de Inacua Málaga, la más cercana al Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

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La cita reúne todos los ingredientes de una gran tarde de deporte malagueño: una eliminatoria abierta, un ascenso en juego y un equipo dispuesto a pelear hasta el final por culminar una temporada histórica.