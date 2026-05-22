Final por la permanencia para el Nueces de Ronda Atlético Torcal

El Nueces de Ronda Atlético Torcal afronta este sábado una auténtica final por la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala femenino español. El conjunto malagueño recibirá a las 18.00 horas, en el Pabellón Guadaljaire, al AE Penya Esplugues, rival directo en la lucha por evitar el descenso. A las torcaleñas les basta con sumar un punto para certificar un año más su continuidad entre las mejores.

Llamamiento a la afición

La cita llega marcada por la importancia deportiva y también por el llamamiento del club a la afición. El Atlético Torcal quiere que Guadaljaire sea un hervidero en el último partido de la temporada en casa. Para ello, ha puesto entrada gratuita, ha repartido invitaciones entre colegios y colectivos y ha difundido un vídeo en redes sociales para pedir el apoyo del público malagueño en un encuentro decisivo.

El AE Penya Esplugues ocupa actualmente la plaza de descenso con 28 puntos, seis menos que el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que cuenta con 34 cuando solo restan dos jornadas para el final de la competición. El equipo catalán parecía prácticamente desahuciado hace unas semanas, pero sus dos últimas victorias, ante LBTL Alcantarilla y MRB Móstoles, le han permitido llegar con vida a este duelo directo.

Buen momento

El conjunto malagueño, por su parte, llega reforzado tras lograr una brillante victoria en la cancha del STV Roldán por 3-5, un rival ya clasificado para el play off por el título. Ese triunfo confirmó la evolución de una plantilla que, pese a los altibajos propios de un equipo humilde, ha demostrado estar cada vez más asentada en la élite del futsal nacional.

Víctor Quintero

Víctor Quintero, técnico de las malagueñas, ha convocado a todas las jugadoras disponibles para una cita que considera “una final” para ambos equipos. El técnico destacó que Esplugues es un rival “muy bien trabajado” y pidió el apoyo de la afición para intentar despedir la temporada en casa con la permanencia. También Marta Collado subrayó la importancia del partido y aseguró que el equipo está “con ganas de seguir hasta el final” y de trasladar a la pista todo el trabajo realizado durante el año.

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El encuentro podrá seguirse también a través del canal oficial de YouTube de Futsal RFEF.