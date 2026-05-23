El Costa del Sol Málaga busca la hazaña en Telde para colarse en la final de la Liga Guerreras

El Costa del Sol Málaga se encomienda una vez más a la heroica. Salió cruz en La Guardia en Europa y cara en Carranque en el escalón inferior. Ahora necesita obrar una hazaña en Telde para poder estar en la final por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Este domingo, a las 13:00 hora peninsular, debe darle la vuelta al 23-27 adverso de la ida ante el Rocasa Gran Canaria.

Teledeporte

Con las cámaras de Teledeporte como testigo las panteras intentarán el más difícil por continuar sobreviviendo y estar más cerca de la gloria. En caso de igualar la desventaja se irá a una prórroga y si persiste el empate, los siete metros decidirán.

Suso Gallardo

«Un poco complicado, está claro que tienen todo a su favor. No tenemos presión, el trabajo está siendo bueno. Aunque fuimos a remolque, los detalles hicieron que nos fuésemos con una renta mayor. Con la confianza de que lo que estamos planteando nos puede dar una oportunidad», asegura Suso Gallardo en la previa: «No tenemos nada que perder, pese a las bajas el equipo está trabajando bien y creyendo en la ida. Con la ilusión de darle la vuelta y llegar a una final de liga, lo que para nosotros sería casi como un título con lo que llevamos sufriendo en estos últimos meses».

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Bajas

El técnico sigue acumulando bajas y se suma a la lista de ausencias Estitxu Berasategi, lesionada en su hombro izquierdo hace unos días en Carranque. Así, son bajas también Sole López, Maider Barros, Nicxon Clabel, Nayra Solís y Bárbara Vela. Un escenario complejo que eleva aún más la dificultad para unas panteras que quieren ser protagonistas de una nueva remontada. Un nuevo clásico contemporáneo con mucho duende espera este domingo al Costa del Sol Málaga. Final o cierre de temporada.