El Club Mediterráneo, campeón de España de llaut

El Real Club Mediterráneo se ha proclamado este fin de semana campeón de España de llaut, la denominación que recibe la modalidad mediterránea de banco fijo. Después de una brillante actuación en la competición celebrada en aguas de Valencia, la entidad costasoleña cosechó además el Trofeo Iberdrola al mejor equipo femenino del campeonato. En la modalidad absoluta masculina, el oro no se alcanzaba desde 2019.

El club malagueño firmó una sobresaliente participación en la XXII edición del Campeonato de España de Llaut disputado en la zona sur del Puerto de Valencia. Dominó el medallero con tres medallas de oro (absoluto masculino, cadete femenino y juvenil femenino) y dos de plata (juvenil masculino y cadete masculino), por delante del Real Club Regatas de Alicante y del Club de Mar Clot de L’Illot El Campello.

Cuatro comunidades

La competición organizada por el Real Club Náutico de Valencia junto a la Federación Española de Remo y la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana reunió durante tres intensas jornadas a más de un centenar de tripulaciones pertenecientes a 37 clubes de todo el arco mediterráneo, con participantes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Región de Murcia.

Las regatas se desarrollaron sobre recorridos de 700 y 1.400 metros en las categorías cadete, juvenil, absoluta y veteranos, tanto masculinas como femeninas y mixtas, confirmando el gran nivel competitivo del remo en banco fijo mediterráneo. Con este nuevo éxito nacional, el Real Club Mediterráneo vuelve a situarse entre los grandes referentes del remo español.

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Una de las embarcaciones malagueñas en plena competición. / L. O.

Como se recordará, el llaut es una embarcación tradicional de madera originaria de las Islas Baleares, homologada oficialmente por la Federación Española de Remo para las competiciones de banco fijo del litoral mediterráneo. Su navegación, muy técnica y rápida, está especialmente adaptada al oleaje corto característico de las costas mediterráneas.