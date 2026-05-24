El Costa del Sol cierra la temporada con derrota en Telde (21-18)

No pudo despedir el BM Costa del Sol la temporada con sorpresa (21-18). Enfrente tenía a un Rocasa Gran Canaria que no estaba dispuesto a dejar escapar la ventaja cosechada en Carranque, con el premio de poder jugar la final de la Liga Guerreras Iberdrola. Con numerosas bajas viajaron las panteras, lo que dejó en espejismo el 12-15 que al inicio de la segunda mitad hizo soñar con la remontada.

El duelo de semifinales tuvo como máximas anotadoras visitantes a Bárbara Piñeira, autora de hasta cinco dianas, así como a Martina Romer e Isa Medeiros, que sumaron tres. Se cerró de esta manera un nuevo libro para las malagueñas, que necesitaban de una auténtica hazaña. Cayeron en el Antonio Moreno este domingo con unos momentos en los que hubo posibilidad de poder darle la vuelta a la eliminatoria.

Gran campaña

El duro contexto de lesiones no permitió tener esa marcha extra para poder acceder a la gran final por el título. Así se cierra un nuevo curso para el equipo de Suso Gallardo, que volvió a estar entre los mejores de España y que volvió a dibujar un gran papel en Europa, donde también estuvo cerca del trofeo.

Las malagueñas irrumpían con fuerza en el corazón verde de Telde. Tomaban las primeras ventajas (2-5), que alimentaban la esperanza. Linnea Sundholm recortaba a la carrera y penalizaba ese primer impulso. Lo tenía que parar el técnico visitante ya pasado el ecuador de la primera parte, porque el conjunto de Dejan Ojeda despegaba (8-6).

Alice Fernandes ayudaba a contener en portería y ahora aparecía Bárbara Piñeira, que encontraba vías de fuga en una defensa que había crecido mucho con el paso de los minutos. Al descanso, un ajustado 11-10. Las panteras tocaban teclas y se daba uno de los escenarios propicio para la remontaba. Se bajaba la persiana canaria y las costasoleñas se escapaban hasta el ya reseñado 12-15.

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No obstante, con tantos minutos por jugar, faltó gasolina para poder acabar la machada. La rotación era cortísima. Apareció en esa fase Lulu Guerra bajo los palos y se creció el Rocasa Gran Canaria, que cerró el pase a la final. Fue especialmente emotivo el último tiempo muerto de Suso Gallardo, en el que agradeció a sus jugadoras todo el esfuerzo que habían culminado para plantar cara al Rocasa en su propio feudo.