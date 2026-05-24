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Davidovich abre su camino en Roland Garros con una gran remontada ante Dzumhur

El malagueño se impuso a su rival bosnio por 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3, y buscará ante el argentino Tirante un hueco en la tercera ronda del Grand Slam francés

Davidovich, este domingo en Roland Garros.

Davidovich, este domingo en Roland Garros. / EFE

EFE

Alejandro Davidovich es el primer español clasificado para la segunda ronda de Roland Garros, un camino difícil para el número 1 nacional en este torneo, que tuvo que batallar cinco sets para imponerse al bosnio Damir Dzumhur, 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3, en algo más de cuatro horas de juego.

El malagueño, favorito número 21, se mostró irregular ante un rival correoso, reputado en el circuito por su capacidad de variar el juego, que en ocasiones le colocó contra las tablas.

En su octava participación en el Grand Slam de tierra, donde en 2021 alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en un grande, Davidovich aparece como el español de mejor ránking, tras la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, aún por delante de Rafa Jódar.

Sus resultados en los últimos meses no están siendo muy buenos y desde el pasado Indian Wells no encadena dos victorias consecutivas, en una temporada en la que no ha superado en ningún torneo más de dos rondas.

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Su rival por un puesto en tercera ronda será el argentino Thiago Agustín Tirante, verdugo del español Pablo Llamas, procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0.

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