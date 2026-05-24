El Nueces de Ronda certifica su permanencia en la elite nacional (4-0)

La fiesta en el pabellón Guadaljaire fue absoluta. El Nueces de Ronda Atlético Torcal selló su permanencia con un contundente 4-0 ante el AE Penya Esplugues. La próxima campaña será de esta forma la cuarta consecutiva en la elite del fútbol sala nacional. El encuentro de este fin de semana tenía ese premio añadido y, con tan importante aliciente, la afición llevó en volandas al conjunto de la barriada malagueña.

Con el pitido del árbitro para dar por finalizado el partido, tanto la pista como las gradas estallaron de alegría. El club había pedido durante la semana el apoyo de su masa social y la respuesta fue multitudinaria con sus gritos de ánimo. Fue el plus necesario a un choque que arrojó, en lo puramente deportivo, dos dobletes de Guida y África.

Verde y morado

Fue un partido que solo tuvo dos colores, el verde y morado malagueño. El pitido final dejó no obstante sensaciones agridulces sobre la pista, porque con esta victoria el conjunto costasoleño se salvaba, hasta ascender a la novena posición, mientras que el conjunto barcelonés consumaba su descenso matemático a la categoría de plata. Ahora las catalanas se encuentran a tres puntos del Ceuta, pero tienen la diferencia de goles perdida.

El Nueces de Ronda vivirá su cuarta campaña consecutiva en la Primera División Liga Iberdrola y la quinta en su historia. Esta hazaña tiene un mérito añadido si tenemos en cuenta que se trata de un humilde equipo de barrio. Recordemos además ese hito aún reciente de haber alcanzado las semifinales de la Copa de la Reina.

Inicio igualado

El encuentro comenzó con los dos equipos respetándose y con la cautela que exigía el objetivo en juego, aunque la primera ocasión llegó pronto, con Marta Collado poniendo a prueba a Julia Sanz con un disparo lejano que dio en el travesaño. Eso dio alas a las malagueñas, que con el paso de los minutos se hicieron con el control del partido mientras que las visitantes fueron poniéndose cada vez más nerviosas.

Pudo no obstante adelantarse Penya Esplugues en el minuto 5, a balón parado, pero el disparo de Coral Amate lo repelió el poste derecho de la meta de Valeria. Las de Jacob Bustamante aumentaron a partir de ahí su presión en campo contrario e incluso dispusieron de algunas oportunidades para adelantarse en el marcador. La falta de acierto hizo mella en las filas barcelonesas, que poco a poco fueron cediendo terreno.

Golazo de Guida

En ese escenario, al alcanzarse el minuto 12, el Nueces de Ronda Atlético Torcal rompió la igualdad inicial a raíz de un córner que sacó Susi. La puso en corto para la internacional lusa Guida, que lanzó un zambombazo que se coló por la escuadra del primer palo. Había encontrado un hueco imposible para poder así levantar a la afición de su asiento.

Las jugadoras de Víctor Quintero controlaron con calma la posesión de la pelota. Y se sucedieron en ese tramo incontables ocasiones de peligro para aumentar la renta, aunque el segundo gol no llegaría hasta el ocaso de este primer tiempo. Fue a falta de 44 segundos cuando África logró robarle bola a Celia e inició una veloz carrera hacia la portería. En el uno contra uno ante Julia Sanz lanzó un zurdazo que de nuevo se coló por la escuadra del primer palo.

Arreón visitante

Después de la reanudación pudo acortar distancias Esplugues. Corría el minuto 25 y en un uno contra uno de Laia Beltrán, Valeria consiguió desviar el remate con el cuerpo. El arreón visitante continuó durante varios minutos. Tuvo que emplearse a fondo la arquera local. Y en mitad de ese momentáneo dominio de las barcelonesas, al contragolpe Susi le dio un pase filtrado a Guida, que definió con maestría lanzando un disparo raso cruzado. Faltaban siete minutos y todo parecía ya sentenciado, lo que se tradujo en una auténtica fiesta en el graderío.

Con poco más de cinco minutos por jugar y tras un tiempo muerto, Jacob Bustamante ordenó juego de 5 con Pilar de portera jugadora. En esa fase final, el Penya Esplugues no conseguía atravesar la maraña defensiva de las pupilas de Víctor Quintero, mientras que los contragolpes del conjunto malagueño revestían peligro en todo momento.

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Una recuperación de África en los últimos segundos del choque puso la guinda definitiva, al disparar desde su campo y cerrar la goleada del cuadro torcaleño. La última jornada liguera deparará una visita a Ceuta cuyo principal objetivo será la posibilidad de alcanzar los 40 puntos. Será el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando se dé por concluida tan histórica temporada.