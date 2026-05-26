El Bernabéu enfrenta a Florentino y Riquelme: "Tiene los asientos más pegados tras una reforma de 1.700 millones"

El Bernabéu será el campo de batalla de las primeras elecciones al Real Madrid en 20 años. En apenas 200 metros se encuentran las sedes de las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme, que han tenido su primer enfrentamiento a cuenta del estadio blanco. No directo, porque, por el momento, el máximo mandatario blanco ha evitado hacer declaraciones sobre el proceso electoral más allá de lo sucedido en la rueda de prensa del 12 de mayo y su secuela en la entrevista en La Sexta.

Guerra de cifras en el coste de la reforma

En el primer día oficial de la campaña, después de que la junta electoral del Real Madrid aceptase el aval de Enrique Riquelme, el candidato opositor a Florentino inauguró su sede con una intervención ante los medios en los que lanzó varios mensajes que serán claves en las dos siguientes semanas. Entre ellos, uno concerniente al Bernabéu, donde se le pudo ver en el último partido de Liga. Lo hizo con una camiseta exclusiva de Carvajal. Estuvo en la grada con su núcleo cercano. Se hizo selfies y se abrió a comentar con distintos aficionados.

“Tiene los asientos más pegados en el Bernabéu después de la reforma de 1.700 millones, más pequeños. Ni una barra, ni unos baños, tienes que salirte diez minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. ¿Esa es la reforma después de 1.700 millones?”, criticó Riquelme, apuntando a la línea de flotación de Florentino Pérez. Porque si hay algo de lo que quiere o quisiera estar orgulloso uno de los grandes empresarios mundiales del sector de las infraestructuras es de su estadio.

En su encendida rueda de prensa en la que convocó elecciones, dijo lo siguiente: “El primer contrato de la reforma del estadio fue la cubierta, que fueron 600 millones, después el hipogeo, que fueron 400 millones y después, la decoración y los asientos, que son 1.300. Para hacer daño dicen que empezó en 600 y acabó en 1.300", criticó Florentino Pérez.

El Bernabéu infinito y la visita del Papa

La paralización de los conciertos, así como la judicialización de los aparcamientos, han evitado que el Bernabéu despliegue todo su potencial. Otro tema que parecía camino de resolverse, como el SkyBar, sigue a la espera de una solución definitiva. Algunos medios ya han empezado a poner fecha para el regreso de los conciertos para enero de 2026, con Andrea Bocelli como primer gran cabeza de cartel.

El día posterior a cuando se prevé la celebración de las elecciones tendrá lugar un acto del papa León XIV en el Bernabéu que servirá de ensayo general para el retorno de este tipo de espectáculos. Otro evento, junto a la NFL o la conversión en una pista de entrenamiento para el Mutua, que el actual presidente del Real Madrid pone como ejemplo del valor de su estadio.

El Bernabéu llegó en su día a superar los 100.000 espectadores, pero la UEFA terminó obligando a eliminar las localidades de pie. Tras la última reforma, el aforo se quedó en 83.000 espectadores. Las críticas por el espacio entre asientos que cita Riquelme se han producido en distintos sectores. Con todo, existe una guerra de cifras entre ambos candidatos.

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Para Florentino, el campo del Real Madrid alcanzará una nueva dimensión con proyectos como el Bernabéu infinito. Se trata de un proyecto tecnológico impulsado junto a Apple para que los aficionados puedan vivir los partidos desde casa mediante realidad virtual y experiencias inmersivas. Aunque Riquelme lleva su discurso por el socio de toda la vida y quien, por tanto, tiene derecho a voto en las elecciones. Tiene 15 días para convencer a los que acaban de conocerle. Que es la mayoría del madridismo social.