Carolina Navarro toma las riendas de la selección española femenina de pádel

La Federación Española de Pádel ha apostado por experiencia, liderazgo y ADN ganador. Carolina Navarro será la nueva seleccionadora nacional femenina, sustituyendo a Icíar Montes, quien dejó el cargo el pasado enero tras diez exitosos años al frente del combinado español.

La elección de Carolina supone la continuidad de una generación histórica que convirtió a España en la gran referencia mundial del pádel femenino. La malagueña, retirada en diciembre de 2025 de la competición profesional, fue durante años una de las jugadoras más dominantes del circuito y acumula un palmarés impresionante tanto a nivel individual como con la selección española.

Navarro recoge el testigo de una Itziar Montes que deja una huella imborrable. Bajo su dirección, España conquistó cinco títulos mundiales consecutivos de los nueve que tiene España y varios europeos, además de gestionar con éxito el relevo generacional tras la época dorada de jugadoras como las gemelas Sánchez Alayeto, Patty Llaguno o Eli Amatriain.

Una hornada muy potente

La nueva seleccionadora llega en un momento clave para el pádel español femenino, con una nueva hornada de talentos llamando con fuerza a la puerta de la absoluta. Nombres como Andrea Ustero, Alejandra Alonso o Martina Calvo representan el futuro inmediato de una selección que seguirá aspirando a todo en las grandes citas internacionales.

A sus 50 años, Carolina Navarro aporta además una visión única del deporte tras más de tres décadas compitiendo al máximo nivel. Fue número uno del mundo durante nueve años, ganó más de un centenar de torneos internacionales y defendió los colores de España en numerosos campeonatos del mundo.

Su figura siempre ha estado muy ligada a la selección española y, curiosamente, compartió pista durante muchos años precisamente con Itziar Montes, formando una de las parejas más emblemáticas de la historia del pádel femenino.

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Con este movimiento, la Federación Española busca mantener la identidad competitiva de un equipo que lleva años dominando el panorama internacional y que ahora inicia una nueva etapa con otra leyenda al mando.