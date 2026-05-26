Pádel
Carolina Navarro toma las riendas de la selección española femenina de pádel
La exjugadora malagueña, con una dilatada trayectoria y décadas de experiencia, asume el cargo tras la salida de Itziar Montes
La Federación Española de Pádel ha apostado por experiencia, liderazgo y ADN ganador. Carolina Navarro será la nueva seleccionadora nacional femenina, sustituyendo a Icíar Montes, quien dejó el cargo el pasado enero tras diez exitosos años al frente del combinado español.
La elección de Carolina supone la continuidad de una generación histórica que convirtió a España en la gran referencia mundial del pádel femenino. La malagueña, retirada en diciembre de 2025 de la competición profesional, fue durante años una de las jugadoras más dominantes del circuito y acumula un palmarés impresionante tanto a nivel individual como con la selección española.
Navarro recoge el testigo de una Itziar Montes que deja una huella imborrable. Bajo su dirección, España conquistó cinco títulos mundiales consecutivos de los nueve que tiene España y varios europeos, además de gestionar con éxito el relevo generacional tras la época dorada de jugadoras como las gemelas Sánchez Alayeto, Patty Llaguno o Eli Amatriain.
Una hornada muy potente
La nueva seleccionadora llega en un momento clave para el pádel español femenino, con una nueva hornada de talentos llamando con fuerza a la puerta de la absoluta. Nombres como Andrea Ustero, Alejandra Alonso o Martina Calvo representan el futuro inmediato de una selección que seguirá aspirando a todo en las grandes citas internacionales.
A sus 50 años, Carolina Navarro aporta además una visión única del deporte tras más de tres décadas compitiendo al máximo nivel. Fue número uno del mundo durante nueve años, ganó más de un centenar de torneos internacionales y defendió los colores de España en numerosos campeonatos del mundo.
Su figura siempre ha estado muy ligada a la selección española y, curiosamente, compartió pista durante muchos años precisamente con Itziar Montes, formando una de las parejas más emblemáticas de la historia del pádel femenino.
Con este movimiento, la Federación Española busca mantener la identidad competitiva de un equipo que lleva años dominando el panorama internacional y que ahora inicia una nueva etapa con otra leyenda al mando.
- Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
- El primer cine premium de Málaga ya tiene fecha: abrirá el 5 de junio en el Parque Comercial Málaga Nostrum
- Las Urgencias del Hospital Regional de Málaga logran el nivel ‘Excelente’ de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
- Segundo incendio del día en Málaga capital: el fuego se originó en la planta superior del Instituto Municipal de Vivienda
- El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios
- El restaurante 'Le Grand Café' del Centro de Málaga, un local de comidas, eventos de grupo, copas, música, futbolín y ambientación del Hollywood clásico
- Las cuentas del Málaga CF para cerrar en Zaragoza el play off de ascenso a Primera División
- La bodega más pequeña de España está en este pequeño pueblo de Málaga y se construyó en un antiguo garaje: 'Un rincón entrañable y mágico con buenos vinos y maridajes increíbles