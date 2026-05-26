Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el domingo 7 de junio en Valdebebas

La junta electoral del Real Madrid ha hecho pública por fin la fecha de las elecciones, que se celebrarán el próximo 7 de junio en Valdebebas. El anuncio llega con un día de retraso y sembrando mucha incertidumbre en el madridismo, que no entendía la razón de la parsimonia para confirmar la fecha de los comicios que medirán a Florentino Pérez y Enrique Riquelme en las urnas.

Votaciones desde las 9.00 a las 20.00 horas

Según el comunicado que se ha hecho público pasadas las diez de la noche de este martes, "la Junta Electoral aprueba que las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, Avenida Alejandro de la Sota s/n - Madrid, en donde quedarán instaladas las correspondientes mesas electorales. Esta información se enviará a todos los socios incluidos en el censo electoral". Además, en el mismo comunicado la junta detalla la conformación de ambas candidaturas con todos sus miembros, en los que solo aparecen dos mujeres, una por cada candidatura.

La Junta Electoral del Real Madrid Club de Fútbol, una vez examinada la documentación presentada por los distintos candidatos, ha proclamado como candidaturas válidas para las elecciones a Presidente y Junta Directiva del club a las encabezadas por los siguientes socios: D. Florentino Pérez Rodríguez (Socio nº 1.484) y D. Enrique José Riquelme Vives (Socio nº 41.736)

CANDIDATURA D. FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ

D. Florentino Pérez Rodríguez N.º SOCIO 1.484 PRESIDENTE

D. Eduardo Fernández de Blas N.º SOCIO 4.040 VICEPRESIDENTE

D. Pedro López Jiménez N.º SOCIO 10.321 VICEPRESIDENTE

D. Enrique Sánchez González N.º SOCIO 11.707 VICEPRESIDENTE

D. Enrique Pérez Rodríguez N.º SOCIO 5.302 VICEPRESIDENTE

D. José Luis del Valle Pérez N.º SOCIO 40.441 SECRETARIO

D. Jerónimo Farré Muncharaz N.º SOCIO 1.823 VOCAL

D. Manuel Cerezo Velázquez N.º SOCIO 9.185 VOCAL

D. José Sánchez Bernal N.º SOCIO 10.367 VOCAL

D. Manuel Torres Gómez N.º SOCIO 11.787 VOCAL

D. Manuel Gómez Barrera N.º SOCIO 14.388 VOCAL

D. Gumersindo Santamaría Gil N.º SOCIO 14.784 VOCAL

D. José Manuel Otero Lastres N.º SOCIO 16.033 VOCAL

D. Nicolás Martín Sanz-García N.º SOCIO 17.859 VOCAL

D. Manuel Redondo Sierra N.º SOCIO 22.351 VOCAL

Dña. Catalina Miñarro Brugarolas N.º SOCIA 47.022 VOCAL

D. José Ángel Sánchez Periáñez N.º SOCIO 47.654 VOCAL

D. Francisco García Sanz N.º SOCIO 51.999 VOCAL

D. Donato González Sánchez N.º SOCIO 56.092 VOCAL

CANDIDATURA D. ENRIQUE JOSÉ RIQUELME VIVES

D. Enrique José Riquelme Vives N.º SOCIO 41.736 PRESIDENTE

D. Antonio Medina Cuadros N.º SOCIO 33.286 VICEPRESIDENTE

D. Héctor Fabián Gómez-Sainz García N.º SOCIO 38.829 VOCAL

D. Daniel Vicente Nicolás Miras N.º SOCIO 11.210 VOCAL

D. Rosauro Varo Rodríguez N.º SOCIO 74.426 VOCAL

D. Raúl Rodríguez González N.º SOCIO 35.157 VOCAL

D. José Olivé Pina N.º SOCIO 58.844 VOCAL

D. Ángel Martín Hernández N.º SOCIO 56.543 VOCAL

D. José Alberto Martínez Cepero N.º SOCIO 4.209 VOCAL

D. José Luis Mendoza Solano N.º SOCIO 8.135 VOCAL

Dña. María Rocío Sobrini Patxot N.º SOCIA 27.301 VOCAL

D. Francisco Gaspar Riquelme Rubira N.º SOCIO 33.397 SECRETARIO

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Asimismo, esta Junta Electoral ha adoptado, en relación con el desarrollo operativo del procedimiento de emisión del voto por correo correspondiente al proceso electoral y en ejercicio de las facultades atribuidas por los Estatutos Sociales y por las Normas Electorales aprobadas para dicho proceso electoral, acuerdo complementario de voto por correo recogido en el Anexo II.