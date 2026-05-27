El entrenador de Davidovich le deja tirado en mitad de Roland Garros: "Pensaba que era buena persona"

Alejandro Davidovich no llegaba en su mejor momento a Roland Garros y se ha despedido de París en segunda ronda, tras superar en primera ronda al bosnio Damir Džumhur. Aunque la derrota este miércoles ante el argentino Thiago Tirante por 4-6, 7-6 (4), 6-1 y 6-3 ha dejado una imagen menos habitual: su entrenador Mariano Puerta no se encontraba en la grada.

El tenista español vivió un partido marcado no solo por la derrota deportiva, sino también por el terremoto personal y profesional que ha sacudido su equipo en pleno Grand Slam. La separación no ha sido de mutuo acuerdo, sino más bien una huida del argentino.

“Después del partido contra Dzumhur almorzamos y luego fui a calmarme un poco. Él dijo que se sentía mal y se iba al hotel. Todo parecía normal, ya sabes, estaba cansado. No pasó nada entre nosotros ni dentro del equipo. Dos o tres horas después me envió un mensaje diciéndome que no continuaría. El problema es que no le dijo nada a nadie del equipo. Simplemente cogió un vuelo y se fue a Miami sin decirnos una palabra. Después me he enterado de que ya lo había hecho en el pasado con otros dos o tres jugadore”, explicó el tenista tras ser eliminado de Roland Garros.

"Yo no voy a ir detrás de nadie. Ha bloqueado mi teléfono y el de mi mujer" Alejandro Davidovich — Tenista malagueño

Davidovich aclaró que tenían una gran relación, sin tensiones ni altercados, pero que este gesto muestra cómo es el argentino, que "era una buena persona" antes del suceso. "Él hace su vida y yo la mía. No le deseo nada malo. Si trabaja con otro jugador, después de esta rueda de prensa ya sabrán que quizá puede marcharse en los momentos difíciles”, añadió el malagueño.

"Es adulto para tomar sus propias decisiones. No sé si voy a responder a su mensaje, pero como persona, ha fallado a todo el equipo", indicó el español, que añadió: "Pensaba que era una buena persona". "Si actúa así con 40 y tantos años... No le deseo mal. Era una buena persona hasta que ha roto conmigo", dijo el tenista malagueño, que dudó de que después de esta espantada vaya a encontrar en el circuito otros tenistas para entrenar.

"No habíamos entrenado lo suficiente"

El malagueño reconoció que fue un 'varapalo' emocional para él, pero tampoco llegaba en su mejor momento de forma al encuentro: "Seguramente me afectó inconscientemente, pero también es verdad que no habíamos entrenado lo suficiente como para aguantar cinco sets. Estuve lesionado, pasé un mes fuera, no he jugado muchos partidos y no he podido preparar bien Roland Garros. Sabíamos que físicamente no llegaba en mi mejor momento”.

A pesar de todo, Davidovich, con la vista puesta en la gira de hierba, ya mira hacia adelante y contará con Pepo Clavet como entrenador en esta nueva etapa. "Estoy apuntado a Stuttgart, pero todavía tenemos que decidirlo. La idea es empezar a entrenar ya con Pepo y hacer dos semanas fuertes de trabajo, como una pequeña pretemporada", explicó el malagueño.

Davidovich señaló que le sorprendió mucho la actitud de Mariano Puerta: "Teníamos una relación muy buena, no había pasado nada nunca, ni una tensión. Ahora, hasta a mi mujer le ha bloqueado el teléfono y a mi también".

El español reconoció que esa situación le influyó en el partido contra Tirante: "No soy de piedra y aunque he tenido dos días para digerirlo, seguramente haya afectado inconscientemente".

Pero recordó que no venía con la mejor preparación para afrontar Roland Garros, sin el suficiente físico para aguantar partidos a cinco sets, aunque en su debut en el torneo ganó uno ante el bosnio Damir Dzumhur.

"No he tenido la preparación suficiente para venir a Roland Garros en las mejores condiciones. Sabía que físicamente no estaba en mi mejor momento", aseguró el que era el español con mejor ránking en el torneo.

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Davidovich aseguró que la próxima temporada empezará a trabajar con Pepo Clavet, tal y como tenían pensado, para preparar la gira sobre hierba: "Tenemos dos semanas de entrenamiento para hacer una pequeña pretemporada y veremos si encaja bien disputar el torneo de Stuttgart".