La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, en directo: turno de la clasificatoria femenina de boulder

Este jueves comienza la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo en la explanada del polideportivo José Caballero de la localidad madrileña de Alcobendas. El municipio se convierte en el centro de la escalada a nivel mundial pues, por primera vez en la historia, la Comunidad de Madrid acoge dos pruebas de la World Climbing Series en un mismo evento.

Durante los cuatro días más de 300 escaladores de élite de 20 países se darán cita en este encuentro que reúne en un mismo espacio actividades de ocio, culturales y deportivas pensadas para deportistas y aficionados.

El embajador de Japón, pendiente de la escalada en Alcobendas El embajador de Japón en España, Hiroshima Yamauchi, ha recorrido las instalaciones del Polideportivo José Caballero de Alcobendas junto a Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, que un año más se ha subido a las paredes para probar sus capacidades como escalador.

La británica Erin McNeice encabeza la clasificatoria de boulder Una hora y media de competición en el boulder de Alcobendas. Por el momento, la británica Erin McNeice, una de las favoritas, ha comenzado de manera perfecta y encabeza la clasificatoria femenina. No está tan acertada la española Gelia Macià, aunque aún tiene margen de mejora. [Consulta aquí cómo va la clasificación en directo]

Así se prepara la pared de velocidad No le toca el turno hasta el domingo, cuando se harán las clasificaciones y la final el mismo día, pero la pared de velocidad ya está preparada. Con los andamios colocados y la ayuda de una grúa, los operarios levantan el muro de 15 metros de altura en el que se disputa la prueba más rápidas y espectacular de la escalada. Habrá que esperar unos días todavía para ver la competición. El muro de velocidad de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas. / David Raw

¿Puedo ver la World Climbing Series en directo? Aquellos que no puedan asistir al World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 que se está disputando en Alcobendas tienen la posibilidad de seguir parte de la competición por televisión y plataformas digitales. Algunas de las pruebas podrán seguirse a través de los canales de Eurosport. Además, el canal oficial de YouTube de World Climbing ofrecerá contenidos durante el evento, entre ellos las clasificaciones de velocidad y el programa diario World Climbing Club, con resúmenes, entrevistas y seguimiento de lo ocurrido cada jornada. A nivel internacional, World Climbing también prevé ampliar la distribución del evento mediante diferentes acuerdos de emisión por territorios. Entre los canales confirmados figuran TV Azteca en México, Globo TV en Brasil y Bilibili en China. [Consulte aquí toda la información de la emisión televisiva]

Gelia Macià se enfrenta al muro de competición La atleta española comienza en la clasificatoria de boulder femenino de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

Simone Raina, la voz de la competición El italiano Simone Raina será la voz de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. Speaker habitual en grandes citas internacionales de escalada, su papel será acompañar la competición desde el micrófono, presentar a los deportistas y ayudar al público a seguir cada intento en el muro. Simone Raina, speaker de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. / David Raw

Representación española con Geila Macià o Guillermo Peinado España estará bien representada en este World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. En las pruebas de boulder tendremos escaladores como Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín, mientras que en velocidad competirán, entre otros, Leslie Romero, Erik Noya, Carla Martínez y Miguel Gómez. Si quieres ver todo sobre los participantes, puedes leer aquí la previa de la competición.

Arranca la clasificación femenina de boulder Ya es el turno de las atletas especializadas en la modalidad de boulder, quienes competirán en la clasificatoria para decidir qué escaladoras avanzarán a semifinales. Esta modalidad se desarrolla sin cuerda, sobre muros de menor altura y con recorridos cortos.

Escalada en Los Ángeles 2028 La cita de Alcobendas llega en un momento de crecimiento para la escalada deportiva. En Los Ángeles 2028, este deporte tendrá por primera vez pruebas olímpicas independientes de boulder, dificultad y velocidad, después de debutar en Tokio 2020 con un formato combinado y de separar la velocidad en París 2024.