Una nueva edición del Diego Carrasco Beach Handball Cup llega a Torrox

La Diputación de Málaga Diego Carrasco Beach Handball Cup celebrará este fin de semana, del 29 al 31 de mayo, una nueva edición en la Zona Deportiva de La Ferrara, en Torrox. El evento se consolida como uno de los torneos de balonmano playa más importantes del panorama nacional e internacional, gracias al impulso del Ayuntamiento de Torrox, a través de su concejalía de Deportes, así como al respaldo institucional de la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Balonmano y la European Handball Federation (EHF).

Patrocinio de UAX

Además, esta edición contará con el patrocinio de la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum (UAX), reforzando la apuesta del torneo por el deporte, la formación y el crecimiento de un evento que continúa expandiendo su proyección internacional.

El campeonato alcanza este año su 5ª edición de verano y la 6ª edición en el cómputo global, incluyendo la exitosa edición invernal, confirmando el crecimiento y consolidación de una cita ya imprescindible dentro del calendario europeo de balonmano playa.

Tres jornadas

Durante tres intensas jornadas, desde el viernes a las 16:00 horas hasta el domingo a las 19:00 horas, el municipio axárquico reunirá a cientos de deportistas, técnicos y familias en torno a uno de los mayores espectáculos deportivos sobre arena del sur de Europa. La competición abarcará categorías desde alevín hasta sénior, ofreciendo un espacio tanto para el balonmano playa de formación como para equipos de máximo nivel competitivo.

La Diego Carrasco Cup es torneo oficial puntuable para el European Beach Tour (EBT) de la European Handball Federation, además de formar parte del circuito andaluz Arena Sur de la Federación Andaluza de Balonmano en categorías base, situando a Torrox como una parada estratégica dentro del calendario internacional de esta disciplina.

Más de 80 equipos

La competición contará con más de 80 equipos procedentes de diferentes países europeos, reforzando su marcado carácter internacional con la participación de conjuntos de Italia, incluyendo a su selección nacional, República Checa, Portugal, Reino Unido, Polonia y Dinamarca, además de clubes llegados desde distintos puntos de Andalucía y del resto de España.

La Zona Deportiva de La Ferrara volverá a convertirse en el epicentro del balonmano playa europeo, en un entorno privilegiado que ya ha acogido importantes competiciones nacionales e internacionales de esta modalidad. Torrox continúa así consolidándose como referente del deporte de playa y del turismo deportivo en la Costa del Sol.

Impacto económico

Además del espectáculo deportivo, la Diputación de Málaga Diego Carrasco Beach Handball Cup destaca por el importante impacto económico y turístico que genera en el municipio, contribuyendo a una elevada ocupación hotelera y a la dinamización del comercio y la hostelería local durante todo el fin de semana.

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El torneo rinde homenaje a Diego Carrasco Becerra, histórico entrenador y seleccionador español de balonmano playa, figura clave en el desarrollo nacional e internacional de esta disciplina y referente indiscutible del balonmano playa español.