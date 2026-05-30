El Atlético Torcal cierra con victoria una temporada histórica (2-4)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal bajó el telón de esta temporada con una gran victoria por 2-4 ante el Ceuta. No había nada en juego clasificatoriamente hablando, los dos equipos consiguieron sus objetivos la semana anterior, por lo que el interés del conjunto malagueño estaba en llegar a los 40 puntos y cerrar con triunfo una histórica temporada en la que se ha conseguido una nueva permanencia y las semifinales de la Copa de la Reina.

El encuentro comenzó con el Nueces de Ronda Atlético Torcal llevando el control y el dominio del juego. Suyas fueron las mejores oportunidades en este inicio, aunque no llegó a materializar sus ocasiones. El Ceuta, por su parte, intentaba resistir los envites del equipo visitante y abusaba de los pases largos. Fue el equipo caballa quien inauguró el electrónico en el minuto 5 tras una pérdida de Valeria. El contragolpe lo protagonizó Claudia Navas y Ale Gayoso firmó el 1-0.

El gol dejó ligeramente noqueado a la escuadra costasoleña, que pudo recibir el segundo instantes después con un disparo colocado de Claudia Navas. En el minuto 7, Valeria puso un balón largo para que Unami rematara a puerta con la fortuna de que Scalleti, al intentar despejar la pelota, la introdujo en su portería (1-1). Aunque la historia se volvió a repetir minutos después. Marta Collado sacó de banda y Falconi, al intentar despejar la pelota, la desvió dentro de la meta que defendía (1-2).

El encuentro se convirtió en un toma y daca entre ambos equipos, que alternaron dominio y ocasiones. Víctor Quintero quiso darle minutos a la portera del filial Noa como premio por su trabajo y disponibilidad al equipo. Desde ahí hasta el final de la primera mitad, el ritmo del encuentro subió, aunque también las imprecisiones. Pese a todo, 1-2 al descanso.

La segunda mitad comenzó con un disparo raso de Unami que desvió Sara Soares, que sustituyó en el descanso a Falconi. El Ceuta intentó tener la posesión de la bola buscando desorganizar la defensa del Nueces de Ronda Atlético Torcal, pero las jugadas acababan sin crear gran peligro para Valeria. En el minuto dos de la segunda parte, la guardameta malagueña sacó en largo para que Unami batiera por bajo a Sara Soares (1-3).

El conjunto caballa se fue con todo arriba para intentar darle la vuelta al marcador. El conjunto malagueño lo intentaba al contragolpe. Los dos equipos se dedicaron a controlar la posesión de la pelota más como arma defensiva que ofensiva, haciendo que las ocasiones escasearan. Una escasez que se rompió en el minuto 30 tras una pérdida de balón de Nathalia y el consiguiente disparo lejano a puerta vacía de Marta Collado (1-4).

El resto del encuentro fue un quiero y no puedo de un Ceuta que no lograba superar a un organizado Nueces de Ronda Atlético Torcal. Incluso tuvo ocasiones para aumentar la renta con un disparo de Susi que desvió magistralmente Sara Soares. O una doble ocasión de Guida y Susi que salvó la meta local. Aún quedo tiempo para que en el 39 Gy Costa maquillara el marcador con un zapatazo imparable a la escuadra de una Noa que volvía a tener minutos en este final de encuentro poniendo el 2-4.

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Y así acabó el encuentro y se puso punto y final a la temporada del Nueces de Ronda Atlético Torcal. Una temporada que comenzó con altibajos, pero que ha demostrado que el cuerpo técnico encabezado por Víctor Quintero es especialista en sacar el mejor provecho a su plantilla.