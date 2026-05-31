El Amivel, subcampeón de la Superliga tras caer ante el CD Ilunion (75-85)

El Amivel Reyes Gutiérrez no pudo sorprender al vigente campeón europeo en el Pabellón Multiusos de Guadalajara. Cayó ante el todopoderoso CD Ilunion (75-85), pero en todo momento se mostró dispuesto a dar la campanada y llevarse el título de ganador de la Superliga. La oportunidad de levantar un título nacional nunca había estado tan cerca. A apenas 40 minutos.

La tensión se palpaba en cada jugada, en cada balón que se disputaba. La presión estaba del lado madrileño, obligado cada año a ganar todo. Ahí supo sacar mucho partido un Amivel cuya premisa era la de competir y disfrutar. El 21-22 a favor de los veleños en el primer periodo ponía nervioso a un CD Ilunion que basaba todo su juego en Jasso y Pincho Ortega.

Sorpresa al descanso

El potente juego interior de los de la capital daba mucha vida a los de Víctor Ramos, que tenían que sudar mucho para anotar en cada balón interior. No se desmarcaba del electrónico el Amivel, que desde el tiro exterior y las transiciones trataba de marcar el ritmo de juego, algo muy difícil ante un rival de la envergadura de Ilunion. Tuvo que sacar el rival sus mejores armas, el tiro de tres puntos, para ir minando la moral malagueña. Entre Bywater y Warburton impedían que Amivel se fuera al descanso ganando (41-47).

Salió con más energía y mayor acierto Ilunion tras el descanso y pronto se puso por encima de los 10 puntos de diferencia. Un triple de Warburton y dos tiros libres posteriores ponían la cosa muy cuesta arriba para Amivel (43-56). Un 2+1 de Oscar Knight cuando más lo necesitaba el equipo daba esperanzas a seis minutos de acabar el periodo (46-58), que iba perdiendo tensión. Apretó los dientes Amivel, que se iba al último cuarto dentro del partido (62-69).

Máxima tensión

Metía la primera Kyle Marsh y la siguiente Oscar Knight para poner el 66-69 y todo por jugarse. Se apretaba la cosa e Ilunion tenía que sacar sus mejores espadas para hacer frente a un enchufado Amivel. Anotaba Jasso dos canastas consecutivas que le devolvían el +7 a los madrileños, ventaja que Knight desde el tiro libre reducía en uno (67-73) con siete minutos aún por disputarse. Se resistía a dar su brazo a torcer el equipo de Borba, al que le costaba una vez más parar el juego interior de un rival que ya iba a por todas y a no dejar lugar a la sorpresa.

La tensión era tal que en una polémica jugada Pincho Ortega y Jaime Esparza tuvieron sus más y sus menos tras un ataque pitado al mexicano que acabó con ambos jugadores expulsados -el mexicano ya tenía cinco faltas además-, y varios más de Ilunion en el vestuario por invadir el parqué. Lo que quedaba por delante era a vida o muerte y el parón benefició más a Ilunion que a Amivel, que además de fallar los dos tiros libres del tumulto entre jugadores recibía una canasta que le dejaba contra las cuerdas (69-77) con cuatro minutos aún de partido.

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Ambos en bonus

Con los dos equipos en bonus era todo ya al límite y quien estuviera más fino en defensa y desde la personal tenía mucho ganado. Warburton anotaba el 70-79 y Bywater desde la personal ponía el +10. El partido entraba en fase de nervios y de precipitaciones, momentos que jugó mucho mejor un Ilunion que aunque con banquillo corto terminó por levantar un título que rozó con los dedos Amivel Reyes Gutiérrez, que a pesar de todo consiguió un subcampeonato que sabe a oro (75-85).