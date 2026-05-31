Lamine Yamal, sobre el miedo a perderse el Mundial al caer lesionado: "Rezaba por dentro para que no fuera nada grave"

Salvo los futbolistas que participaron en la final de la Champions, ganada por el PSG al Arsenal, todos los convocados por Luis de la Fuente para disputar el Mundial 2026 se encuentran concentrados en Las Rozas. Uno de ellos es Lamine Yamal, aún en fase de recuperación de su lesión en el bíceps femoral. El delantero del Barça, la gran atracción de la selección española, ha concedido una entrevista a los medios de la Federación en las que confiesa el pavor que tuvo a perderse la cita mundialista.

La estrella azulgrana se perdió el tramo final de la temporada del Barça, pero confía en estar a punto para la primera fase del Mundial. Tiene fresco en la memoria el momento en que sintió un pinchazo tras ejecutar un penalti contra el Celta en el Camp Nou. "Me acuerdo la secuencia en la que me lesiono. Estaba rezando por dentro para que no fuera nada, que fuera una rampa o cualquier cosa, porque me veía muy cerca al momento del Mundial. Sabía que era una lesión de isquio, que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Tenía miedo de que fuera grave o que no fuera grave y pudiera recaer y me pudiera perder el Mundial".

Lamine Yamal dice no sentir sensación de cansancio por la temporada. "Ayuda que vas a jugar un Mundial. La mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar". El delantero transpira excitación ante la cita mundialista. "Por fin ha llegado el momento. Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas".

Piensa en grande el futbolista de Rocafonda. Se le pregunta si se ha imaginado levantando la copa del mundo. "Mil veces, en mi habitación o cuando ganábamos un partido en el poli de mi barrio. Creo que el Mundial es lo más grande que tiene el fútbol".

Máxima ambición

Considera que España tiene un equipo para ambicionar lo máximo. "Voy con esa ilusión porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido y tenemos jugadores muy importantes. Empezando por Rodri, que es Balón de Oro. Oyarzabal, que para mí es top, de los delanteros del Mundial, me parece buenísimo. Y aparte que está con confianza, tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar. Posición por posición, empezamos por Cucurella que es de la Eurocopa, parece otro. Tenemos una selección de grandes jugadores y en la portería tenemos a los tres mejores".

Lamine Yamal firma autógrafos tras la sesión preparatoria de España en Las Rozas. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No le teme a la presión. "A mí me da mejor, puede ser que sea más o menos pero a mí me da mejor. Al final cuando tu exigencia es más alta pues subes tu nivel. Si mi exigencia fuera la de otro jugador a lo mejor no estaría al nivel al que juego. Entonces me gusta que sea así, me lo tomo como un reto y la verdad que lo disfruto".

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"En mi mente -añade- es como si llevara 10 años jugando a fútbol pero en verdad llevo 3 años. Hace 4 estaba jugando en un polideportivo, era un niño, y ahora va a jugar un Mundial. Tiene que ser algo loco, muy loco". Lamine Yamal subraya lo mucho que le gustaría pasar desapercibido, ser anónimo. "Un montón, pagaría muchísimo por poder ir a tomar algo tranquilo o poder ir a pasear por Barcelona o por cualquier sitio. Yo creo que es lo único malo de nuestra vida".