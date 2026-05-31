Tremenda igualdad en la primera jornada de la Liga de Jábegas

Más de medio millar de remeros participaron este fin de semana en la primera jornada de la XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega-Copa Pepe Almoguera. La playa de Pedregalejo vivió las primeras regatas bajo la organización del Club de Remo Pedregalejo y la Asociación del Remo Tradicional (ART), con el apoyo de la Diputación de Málaga. Fue una primera toma de contacto con una competición que de inicio decidió los distintos premios por escasos segundos y una máxima igualdad.

La primera cita del calendario reunió a las 56 tripulaciones inscritas en la competición en una jornada que se desarrolló bajo unas condiciones inmejorables para la práctica del remo tradicional, con mar en calma total y una excelente respuesta de público. La competición arrancó con las finales de veteranas femeninas, donde el Club de Remo La Cala del Moral B logró la victoria tras imponerse a La Araña B, que no corriendo en la manga de honor logró alcanzar la segunda posición.

Veteranos

El tercer puesto en esta categoría fue para La Cala del Moral A en una clasificación muy ajustada, con apenas un segundo de diferencia entre cada una de las tres tripulaciones del podio. Respecto a la categoría de veteranos masculinos, los vigentes campeones del Club de Remo Faro de Torre del Mar A comenzaron la defensa del título con autoridad, imponiéndose con una ventaja de seis segundos sobre los remeros de La Cala del Moral, segundos clasificados. La Araña completó en este caso las posiciones de honor.

Las condiciones meteorológicas eran casi perfectas para la práctica deportiva. / Ilse Burggraaf/Liga de Barcas de Jábega

La categoría cadete mantuvo el alto nivel competitivo de la jornada. La Cala del Moral A consiguió la victoria con siete segundos de margen sobre Torre del Mar, que firmó una meritoria segunda posición. La Cala del Moral B cerró el podio tras una sólida actuación. Y en juveniles llegaron dos pruebas con un desenlace muy similar. En féminas, La Cala del Moral volvió a subir a lo más alto del podio por delante de Torre del Mar, mientras que La Carihuela se quedó muy cerca de arrebatar a las torreñas la segunda plaza.

El mismo guión se repitió en juvenil masculino, pues los vigentes campeones de La Cala del Moral volvieron a demostrar su potencial para imponerse a Torre del Mar. Cerraron el podio los remeros de La Carihuela. La jornada concluyó con las espectaculares mangas de las categorías absolutas, disputadas a tres ciabogas.

Hegemonía

En absoluto femenino, las vigentes campeonas de Pedregalejo volvieron a demostrar su hegemonía en la categoría firmando una victoria incontestable. Las anfitrionas aventajaron en 30 segundos a las remeras de Torre del Mar, segundas clasificadas, mientras que La Cala del Moral ocupó el tercer cajón del podio.

La gran sorpresa del día llegó en absoluto masculino. Los "galfines" de La Carihuela protagonizaron una de las actuaciones más destacadas de la jornada al imponerse a los vigentes campeones de La Cala del Moral A. El tercer peldaño del podio correspondió a la embarcación La Cala del Moral B.

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Huelin

Tras la disputa de todas las mangas, la jornada concluyó con la entrega de trofeos a las mejores tripulaciones de cada categoría, poniendo el broche a un estreno de temporada que confirmó el excelente momento que atraviesa el remo tradicional malagueño. La XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega continuará el sábado 6 de junio con la celebración del Gran Premio Huelin, que se disputará a partir de las nueve y media de la mañana en las playas más occidentales de la capital malagueña.