El mercado del Barça: oferta de 100 millones por Julián Álvarez y Bernardo Silva está a la espera

Atado y presentado Anthony Gordon, a la dirección deportiva le quedan dos misiones este verano. Las conoce todo el mundo, en el mercado del Barça cuesta guardar secretos: Julián Álvarez, de 26 años, y Bernardo Silva, a punto de hacer 32. El argentino gusta a todos a los que debe de gustar. Es un delantero con manejo de balón para reemplazar a un delantero de área como Robert Lewandowski. El portugués sintetiza lo que siempre se ha denominado como oportunidad de mercado. Experimentado, de calidad, dispuesto a rebajarse el sueldo y, a decir de los que han tratado con su entorno, con ganas locas de vestir de azulgrana.

Lo de Julián Álvarez parece encontrarse en esa fase de pulso público de tono agrio que siempre caracterizan las negociaciones con el Atlético de Madrid (y que siempre sale mejor parado que el Barça, cabe añadir). El club azulgrana presentó la semana pasada una propuesta de 100 millones, según avanzó Fabrizio Romano, gurú del mercado, rechazada con escasa gracia desde las redes sociales.

Quiere más euros, aunque, como toca a todo buen negociador, Enrique Cerezo, presidente colchonero, negara este lunes cualquier voluntad de venta. "Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada, sino por muchas otras. Trabajamos continuamente para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo", zanjó. Su problema es que el atacante se quiere ir y en general los futbolistas siempre ganan estas partidas. Se prevé un tira y afloja largo, en las antípodas del fichaje de Gordon.

Silva también quiere jugar para Hansi Flick después de finalizar su contrato con el Manchester City. Tiene familia en Barcelona y parece dispuesto a esperar. El técnico germano ha mostrado reticencias a poblar la plantilla de más centrocampistas. Ya hay siete para tres puestos. Una cosa es generar competencia y la otra es verse obligado a marginar a futbolistas hasta ahora importantes. Existe el riesgo de romper la química de vestuario, un auténtico tesoro ahora mismo y no tan fácil de conseguir.

En manos de Jorge Mendes

El agente del portugués es el incansable Jorge Mendes, uno de los preferidos de Joan Laporta, y seguramente ganas de convencer a Flick han habido. Pidió futbolistas más experimentados y aquí se le ofrece uno. Por eso le resulta complicados rechistar. Deberían producirse salidas, seguramente alguno de la Masia, antes de que entre uno nuevo. Y ya se sabe que nunca nadie se quiere ir del Barça: por barcelonismo, por el encanto del equipo y el club, por la calidad de vida de la ciudad... El acuerdo con el jugador luso, en cualquier caso, sería por dos temporadas.

Entretanto, y volviendo a Fabrizio Romano, este ha avanzado que el Mónaco ha activado ya la opción de compra de Ansu Fati por 11 millones de euros. El Barça aún no lo ha hecho oficial. Si finalmente se cumple, liberaría un notable espacio salarial y haría hueco a las fichas de las nuevas caras que se pretenden. El 'fair play' financiero es ese dolor de muelas de cada temporada que, por una vez en el mandato de Laporta, se debería evitar.

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Queda pendiente también la carpeta de los cedidos, como Marcus Rashford -se antoja improbable su continuidad- y Joao Cancelo, con él hay más ganas a la vista de su rendimiento en su retorno. Su agente es Mendes, como el de Ansu, Silva, Alejandro Balde y Marc Casadó, candidatos estos dos últimos a salir. Lo veremos con asiduidad en Barcelona.