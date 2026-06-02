Real Madrid TV ignora a Riquelme y se pone al servicio de Florentino durante la campaña electoral

El pasado miércoles, los dos espacios informativos de la programación diaria de Real Madrid TV (RMTV) arrancaron, tras los titulares, con la lectura del acta de la junta electoral que daba rango de oficialidad de las candidaturas a la presidencia de Florentino Pérez y Enrique Riquelme para las elecciones que tendrán lugar este domingo en Valdebebas. Los dos presentadores, el del informativo del mediodía y el del magacín de la tarde, leyeron íntegra el acta, a excepción de la composición de las dos listas, la de "Florentino" y la de "don Enrique José Riquelme Vives", como las presentó el segundo de ellos.

Desde entonces, esas son las únicas menciones explícitas que ha realizado la TV corporativa del Real Madrid al proceso electoral en el que se encuentra inmerso el club. No hay cobertura sobre las propuestas que realizan las dos candidaturas ni de sus actos privados de campaña. Una presunta equidistancia rota por la amplísima difusión que están dando a las apariciones públicas del "presidente" Florentino, mientras los reportajes sobre la "mugrienta liga Negreira" y los informes que "demuestran con hechos" que "el Real Madrid es el equipo más perjudicado por los árbitros" siguen apareciendo en bucle.

Publirreportajes de Florentino

Riquelme no forma parte de la programación de RMTV, pero Florentino sí lo hace. Aprovecha el canal que el empresario de la construcción sigue siendo el presidente durante el proceso electoral para dar una cobertura descarada y lisonjera de su presencia en diferentes eventos. En el informativo del sábado a mediodía, los espectadores de RMTV pudieron ver antes las imágenes de aficionados agasajando a Florentino en el palco del Castilla-Sabadell que los dos goles del filial blanco que decantaron el partido.

Del mismo modo, este lunes el informativo de RMTV ha recogido las imágenes de Florentino Pérez en el palco del Puskás Arena de Budapest, este sábado en la final de la Champions, a la que acudió invitado por Aleksander Ceferin, así como vídeos en los que se le veía posando con aficionados y firmando autógrafos en la capital húngara.

Minutos después, en el mismo programa, también en el de la tarde, la propaganda se ha repetido con las imágenes de Florentino el domingo, en el palco del Real Madrid-Granada de Liga F, dándose un baño de masas. "Se fotografió con un gran número de aficionados, de todas las edades, que le solicitaron su atención, como ven en las imágenes", explica el presentador. Riquelme también se encontraba en Valdebebas, a escasos metros de Florentino, pero no hay mención alguna al candidato alicantino.

Ni entrevistas ni debates

La candidatura de Riquelme confirma a este periódico que ni el club ni su televisión se han puesto en contacto con ellos para ofrecerles algún espacio comunicativo. Ni una entrevista, ni mucho menos un debate televisado. "¡Ojalá! Yo me ofrezco a debatir con el candidato Pérez en el canal de televisión, radio, o podcast que él quiera y con quien el moderador que él quiera", explicó el empresario alicantino en su entrevista con EL PERIÓDICO. "No, no. Yo hablo aquí y se lo explico todo, pero se lo explico a usted", contestó Florentino a TVE cuando le preguntaron por la posibilidad de un debate.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. / José Luis Roca

El fundador del Grupo Cox no ha entrado públicamente a censurar esta evidente diferencia de trato, pero sí se ha mostrado muy crítico con la gestión económica que viene haciendo Florentino con RMTV. "Tiene un presupuesto anual de 45 millones de euros con unos 'shares' del 0,1% o el 0,2%. Sé que es el niño bonito del actual presidente y candidato, pero tiene que ser rentable. No puedes fundirte esa cantidad de dinero cuando tienes a tu disposición a todos tus equipos del Real Madrid. ¿No hay capacidad para producir contenido atractivo y que te produzca 40 millones en vez de tener un presupuesto de 45?", denunció en Efe. Riquelme también ha puesto de relieve que los mejores datos de audiencia de la cadena los generan programas no deportivos, en concreto los 'westerns' a los que recurre el canal para completar su parrilla.

Tiene un presupuesto anual de 45 millones de euros con unos 'shares' del 0,1% o el 0,2% Enrique Riquelme

El canal con menos audiencia de la TDT

En su entrevista con EL PERIÓDICO, sugirió incluso que su ambicioso proyecto de la Ciudad del Socio se podría sufragar con el dinero que el club destina a su TV "en cuatro o cinco años". El presupuesto anual de RMTV no es público, dado que el club no lo desglosa en sus cuentas anuales, como tampoco lo hace con los ingresos que genera por publicidad. Hasta el informe anual de la entidad destaca que en la temporada 2024/25 "la emisión de cine en la franja de sobremesa marcó su récord histórico, alcanzando los 57.000 espectadores de media y un 0,64%.

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Los datos muestran que RMTV es el canal con menor audiencia de los 26 que emiten en todo el territorio español a través de la TDT, en la que el club tiene una licencia en propiedad desde 2015. Según los datos de Barlovento Comunicación, la TV del club blanco tuvo un 0,5% de cuota de pantalla en el recién terminado mes de mayo, perdiendo una décima con respecto al mes anterior. Solo otros cuatro diales (Clan, Boing, Ten y Teledeporte) tienen un 'share' por debajo del 1%. En espectadores únicos, sus 9,6 millones de espectadores en el último mes solo están por detrás de dos canales de implantación nacional: Veo7 (9,4) y Ten (8,7).