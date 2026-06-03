Tenis
Colapso total de Sabalenka: pierde diez juegos seguidos y adiós a Roland Garros
La número uno cayó contra la rusa Diana Schnaider en un partido para el olvido
Iker Kind
Aryna Sabalenka sufrió uno de los mayores colapsos de su carrera. Tras las eliminaciones de jugadoras como Coco Gauff o Iga Swiatek, era la clara favorita para levantar por primera vez el título de Roland Garros. Jamás lo había conseguido y esta edición no ha sido precisamente la que ha roto el maleficio. Y las culpables de ello fueron su propia cabeza y Diana Schnaider.
La número uno del mundo dominaba con claridad en el partido y tuvo la oportunidad de cerrar el partido con su servicio. La bielorrusa se colocó 6-3 y 5-3 a favor para sellar su pase a semifinales. Pero todo cambió a partir de ese momento y, aunque parezca imposible, Sabalenka no ganó ni un solo juego más en todo el encuentro: 6-3, 5-7 y 0-6 final.
Y no, no hubo ningún tipo de lesión o dolencia que impidió el buen juego o movimiento de Aryna. Simplemente empezó a cometer una enorme cantidad de errores no forzados, además de la buena versión de Schnaider, que viene haciendo un gran Roland Garros. A la bielorrusa se la veía claramente frustrada y no era capaz de hacer daño a su contrincante.
La bielorrusa cometió un total de 57 errores no forzados, una barbaridad de puntos regalados que le costaron su eliminación de Roland Garros y perder el set definitivo a cero. Un golpe muy duro para Sabalenka, que tampoco fue capaz de ganar el Open de Australia en el mes de enero, perdiendo en la final contra la kazaja Elena Rybakina.
Por el otro lado, Schnaider accede de este modo en semifinales y se enfrentará a la gran revelación del torneo: Maja Chwalińska. La tenista polaca se ha plantado a las puertas de la final de un Grand Slam, sin formar parte del top 100 y habiendo tenido que jugar la fase previa para estar en el cuadro principal. Una historia increíble de la única polaca viva en el torneo. Y no es Swiatek.
Existe la posibilidad de que se dé una final rusa en Roland Garros, ya que la otra semifinal enfrentará a Mirra Andreeva y Marta Kostyuk. La ucraniana intentará impedirlo y tiene herramientas para lograrlo. De momento, no ha perdido ni un solo partido durante la gira de tierra batida, encadenando los títulos de Rouen y Madrid y ahora semifinales de Roland Garros.
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