El deporte malagueño rinde tributo al fotoperiodismo con la entrega de los III premios ‘Málaga en el Objetivo’

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) y la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (AMIGP) celebraron este miércoles la entrega de los III Premios de Fotoperiodismo Deportivo ‘Málaga en el objetivo’, una iniciativa destinada a poner en valor la labor de los profesionales de la imagen y su contribución a la difusión de los valores del deporte a través de instantáneas de gran calidad.

Los premios, desarrollados en la Fábrica de Cervezas Victoria, reunieron a más de cien representantes de los ámbitos deportivo, periodístico e institucional para conocer el veredicto de una convocatoria que, en esta edición, superó el centenar de obras presentadas.

Premiados

El principal reconocimiento del certamen, el Objetivo de Oro – Premio Cervezas Victoria, dotado con 1.200 euros, recayó en Javier Albiñana. El Objetivo de Plata – Premio APDM, con una cuantía de 600 euros, fue concedido a Migue Fernández, mientras que el Objetivo de Bronce – Premio AMIGP, dotado con 400 euros, distinguió el trabajo de Jorge Álvarez Fernández.

Por su parte, el Premio CaixaBank Objetivo Inclusión, galardón incorporado este año para distinguir la mejor imagen de deporte adaptado, fue para Carlos Guerrero Ferreira, quien recibió una dotación de 700 euros. Además, el jurado acordó conceder un Premio Especial dentro de esta misma categoría a José Manuel Campos, en reconocimiento a la calidad y sensibilidad reflejadas en su propuesta, por el que recibió 200 euros.

Durante la cita, representantes de ambas asociaciones destacaron la consolidación de esta convocatoria como una referencia dentro del fotoperiodismo deportivo malagueño, al tiempo que resaltaron el elevado nivel de las candidaturas recibidas y el creciente interés que despierta entre los profesionales del sector.

El programa incluyó también la interpretación de la copla ganadora del pasado premio a la Mejor Copla Deportiva del Carnaval de Málaga, reconocimiento promovido por la APDM junto a la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.

Impulsa APDM

Asimismo, el encuentro sirvió para dar a conocer la propuesta elegida en la convocatoria Impulsa APDM, una iniciativa orientada a respaldar proyectos relacionados con el periodismo y la comunicación vinculados al ámbito deportivo en la provincia. En esta edición, el proyecto ganador fue “EL XIIDEAL”, creado por el periodista malagueño Guillermo Bermejo.

Una vez finalizada la entrega de distinciones, quedó inaugurada la muestra compuesta por una selección de las imágenes participantes, que permanecerá abierta al público durante las próximas semanas en las instalaciones de la Fábrica de Cervezas Victoria (Avda. Velázquez, 215).

Con esta tercera edición, la APDM y la AMIGP refuerzan su apuesta por visibilizar el talento de quienes documentan la actualidad deportiva a través de la fotografía, contribuyendo a preservar momentos que forman parte de la memoria colectiva del deporte malagueño.

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Los Premios de Fotoperiodismo Deportivo “Málaga en el Objetivo” han contado con el patrocinio de Cervezas Victoria y Caixabank y la colaboración de Dr. Watson y Boat Málaga.