LAS ELECCIONES BLANCAS
Riquelme ficha a Fernando Hierro como director de la cantera del Real Madrid
El histórico capitán formaría parte de la estructura liderada por su antiguo compañero Raúl González, el elegido como director deportivo
Fernando Hierro será el máximo responsable de la cantera del Real Madrid si Enrique Riquelme gana las elecciones a la presidencia blanca, que se celebran este domingo. La candidatura del empresario alicantino ha anunciado el fichaje del histórico capitán a través de sus redes sociales, anunciando que será "director de La Fábrica", el sobrenombre con el que se conoce a la cantera del club.
"La Fábrica necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como Director de La Fábrica para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo. Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro", explica el equipo de Riquelme.
Raúl será el director deportivo
Hierro se suma a una estructura deportiva en la que hasta ahora solo se conocía un nombre, el de Raúl González Blanco. El jugador con más partidos en la historia del Real Madrid (741) será el director deportivo si Riquelme consigue derrocar a Florentino Pérez, un candidato que todavía no ha puesto ningún nombre sobre la mesa.
El último trabajo de Hierro había sido en el Al Nassr saudí, el equipo de Cristiano Ronaldo. Su trayectoria tras retirarse ha estado sobre todo ligada a la selección española, siendo director deportivo de la RFEF en dos periodos: 2007-11 (ganando una Europa y un Mundial) y 2017-18. Abandonó la RFEF tras tener que ejercer de seleccionador de emergencia en el Mundial 2018, tras el polémico despido de Lopetegui que ejecutó Rubiales días antes de la cita, al conocerse su fichaje por el Real Madrid.
Al igual que Raúl, Hierro nunca ha sido una leyenda del agrado de Florentino Pérez, que propició su salida del club por la puerta de atrás en 2003, junto a la de Vicente del Bosque. Desde entonces, hace ya 23 años, el histórico capitán del Madrid y de la selección nunca ha vuelto a trabajar para la entidad madrileña, algo que cambiará a partir del domingo si Riquelme logra ganar las elecciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
- Muere un motorista de 30 años en un accidente de tráfico en la avenida de Luis Buñuel
- Málaga cuenta con el puente más largo de España: la nueva pasarela colgante de 110 metros en el Caminito del Rey abrirá este 10 de junio
- El bar de Málaga a pie de playa que tiene tapas enormes por tres euros y cerveza a uno: 'Buen tapeo con vistas al mar
- Panaderos, maestras y agricultores: Estas son las seis esculturas de bronce que rendirán homenaje a antiguos oficios históricos en Alhaurín de la Torre
- Así empezó el incendio del hotel Ibis en Málaga: las cámaras de seguridad captan las imágenes del momento de la explosión
- Un entrenador, Melwin Pantzar y 5-6 fichajes más para el Unicaja 2026/27
- Esto es lo que pasa si Málaga CF y UD Las Palmas empatan en el play off de ascenso a Primera División: Factor campo y prórroga sin penaltis