Silvia Arderíus cierra su etapa en Málaga con una jornada solidaria

Generosa despedida de Silvia Arderius. La Delegación Territorial en Málaga de la Federación Andaluza de Balonmano y la Asociación para la Integración y Acompañamiento del Deportista Profesional (AIDAP) que preside la jugadora madrileña, celebrará el próximo jueves 10 de junio entre las 16,30 y las 19,30 horas, dos sesiones de tecnificación de noventa minutos de duración para las categorías benjamín y alevín. La actividad se desarrollará en el Pabellón Diego Carrasco.

Actividad solidaria

Los interesados, además de formalizar la inscripción a través del correo electrónico reserva.malaga@fandaluzabm.org, ya que las plazas son limitadas, deberán llevar al menos dos kilos de alimentos no perecederos que a la finalización de la jornada serán donados a las Hermanitas de los Pobres. Entre las peticiones de la ONG aparecen productos muy necesarios como aceite, café, latas de conservas y leche.

Cartel de la actividad. / La Opinión

Agradecimiento

Silvia Arderius desea con este noble gesto devolver las numerosas muestras de cariño que ha recibido en las últimas semanas de buena parte del balonmano malagueño, en especial de los chicos y chicas que durante estos años han coincididocon ella en las numerosas actividades que ha desarrollado o de las que ha formado parte en sus siete años de trabajo en Málaga. Un legado, una herencia, que ha calado profundamente entre la legión de seguidores que deja en la capital malagueña.

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