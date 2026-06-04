Riquelme responde a los agentes de Haaland: "Es parte del juego"

En plena recta final de la campaña para las elecciones a la presidencia del Real Madrid, el candidato Enrique Riquelme lanzó uno de los anuncios más ambiciosos de estos días. Durante su participación en 'El Hormiguero', el empresario alicantino desveló que Erling Haaland sería uno de sus fichajes estrella si resulta elegido el próximo domingo, junto a Rodri.

Riquelme mostró una camiseta del delantero noruego y presentó un documento notarial en el que se compromete personalmente: si no cumple con las promesas de fichar a Haaland y a Rodri, él mismo correría con el coste de las cuotas de los aproximadamente 100.000 socios del club durante la próxima temporada. El candidato insistió en que Haaland cuenta con una cláusula de rescisión y que el jugador estaría dispuesto a vestir de blanco bajo su mandato.

El desmentido no se hizo esperar. Horas después, el entorno del futbolista, a través de su padre Alf-Inge Haaland y su agente Rafaela Pimienta, emitió un comunicado tajante: "Todo es muy entretenido, pero NO es verdad". Desearon suerte a ambos candidatos y negaron cualquier acuerdo para marcharse al Real Madrid.

"Es parte del juego"

Ante las reacciones, Riquelme, en una entrevista para el Diario AS, restó importancia al comunicado y lo calificó como "parte del juego". Incluso fue más allá: "Pasó también con Figo. Como digo, hay que proteger al jugador; lo habíamos hablado antes y después. Hace muy poco he estado con él. Y también con Pablo (Barquero), el representante de Rodri. En este caso sé perfectamente que luego hay que hablar con el City".

Erling Haaland y Rodri, grandes protagonistas del documental 'Together: Treble Winners' del Manchester City / EFE

En declaraciones posteriores, defendió que el propio jugador está convencido de llegar al conjunto blanco: "Más que yo, lo que le convence a Haaland es el Real Madrid. Aquí quieren venir a jugar los mejores del mundo si se dan las circunstancias adecuadas".

Este episodio se produce en un contexto de alta tensión electoral. Mientras Florentino Pérez, favorito en las encuestas, anunciaba la posible llegada de José Mourinho como entrenador, Riquelme ha apostado por un perfil renovador, con Raúl González como director deportivo y Fernando Hierro al frente de la cantera, y fichajes de alto impacto para ilusionar a la afición.

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Queda por ver cómo afecta este vaivén al voto de los socios este domingo. De momento, el 'bombazo' de Haaland ha generado gran expectación, pero también ha puesto en evidencia los riesgos de anunciar operaciones tan sensibles antes de tener todo completamente cerrado.