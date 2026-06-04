El Vivar Téllez acoge el I Torneo de Fútbol Base Vélez-Málaga Fundación Rincón con las mejores canteras andaluzas

El exfutbolista del Málaga CF, Sergio Paulo Barbosa Valente “Duda”, en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Fundación Rincón, impulsa la celebración del I Torneo de Fútbol Base Vélez-Málaga – Fundación Rincón, una cita deportiva que reunirá a algunas de las canteras más destacadas del panorama andaluz, como las del Real Betis Balompié, Málaga CF, UD Almería o Cádiz CF, los próximos 6 y 7 de junio en el estadio Vivar Téllez.

La iniciativa, presentada hoy en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, nace con el objetivo de fomentar el deporte base, promover valores fundamentales como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y la convivencia, así como consolidar a Vélez-Málaga como un referente en la organización de eventos deportivos de alto nivel dentro del fútbol formativo de Andalucía.

46 equipos

El torneo contará con la participación de 46 equipos pertenecientes a las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, convirtiéndose en una gran fiesta del fútbol base y en un importante punto de encuentro para jóvenes deportistas, familias y aficionados. Clubes como el Real Betis Balompié, el Málaga CF, el Cádiz CF o la UD Almería se darán cita sobre el césped del campo veleño, situando nuestra tierra en el epicentro del fútbol base de toda Andalucía.

Duda: "Queremos que este torneo sea un referente en Andalucía"

El organizador del evento, el exfutbolista portugués Duda, se ha mostrado muy feliz por traer hasta Vélez-Málaga a las futuras estrellas del fútbol de nuestro país. “Este torneo nace con la vocación de convertirse en una referencia dentro del fútbol andaluz, reuniendo en Vélez-Málaga a algunas de las mejores canteras de nuestra comunidad autónoma. Es un punto de comienzo para lo que está por venir, que será todavía mejor. Hemos invitado a todos los clubes del municipio, vienen muchos de la Axarquía y tendremos las canteras más pujantes del fútbol malagueño. Ni qué decir de la presencia de nuestro Málaga CF, del Betis, que tiene una de las tres canteras más importantes de España, o del Almería y Cádiz”.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Manuel Gutiérrez, ha expresado también su satisfacción por convertir la ciudad en un verdadero motor del fútbol base. “Para nosotros acoger un torneo de este nivel nos produce una gran satisfacción. Este fin de semana en el Vivar Téllez van a estar las mejores canteras del fútbol andaluz”.

Manolo Rincón: "El 80% de la plantilla del Málaga CF y Funes llegaron al club con Duda"

Manolo Rincón, presidente de Fundación Rincón, señaló que para la institución “es un orgullo formar parte de un proyecto que pone el foco en el deporte base y en la formación de nuestros jóvenes”. "Quiero agradecer especialmente la implicación de Duda, cuya experiencia y compromiso con el fútbol formativo han sido fundamentales para hacer realidad este torneo, así como la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que ha apostado desde el primer momento por esta iniciativa. Duda es el precursor del actual Málaga CF que va a jugar el play off de ascenso a Primera División. El 80% de la actual plantilla, además de su líder, el entrenador Funes, llegaron al club de su mano cuando era el jefe de cantera del Málaga CF".

Fin de semana

La competición se desarrollará en una primera fase durante la jornada del sábado, 6 de junio, desde las 9.00 horas y hasta las 20.00 horas. En las categorías prebenjamín y benjamín, los equipos se distribuirán en cinco grupos de triangulares, mientras que la categoría alevín quedará organizada en cuatro grupos de cuadrangulares. Habrá una importante presencias de equipos del municipio y de toda la Axarquía, además de las mejores canteras malagueñas: Puerto Malagueño, Tiro Pichón, La Mosca, Marbella, Mijas Las Lagunas...

Sistema de competición

Los mejores clasificados de cada grupo accederán a la fase final, que se disputará el domingo. Esta segunda jornada reunirá a ocho equipos por categoría, distribuidos en dos grupos de cuatro equipos, garantizando además la presencia de, al menos, una cantera profesional en cada grupo.

Podrán participar jugadores y jugadoras nacidos en los años 2018 y 2019 en categoría prebenjamín, 2016 y 2017 en categoría benjamín, y 2015 en categoría alevín.

La organización espera que este primer torneo se convierta en una referencia dentro del calendario deportivo andaluz, ofreciendo a los jóvenes futbolistas una experiencia competitiva de calidad y contribuyendo al desarrollo del deporte base en la provincia de Málaga y en el municipio de Vélez-Málaga.

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El periodista Jesús Hurtado será el encargado de conducir los partidos desde el micrófono con sus amplios conocimientos y tanto futbolistas como asistentes al evento tendrán a su disposición tanto hidratación y comida en la barra del estadio.