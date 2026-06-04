La XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega desembarca en Huelin

La Liga Provincial de Barcas de Jábega vuelve este sábado 6 de junio a la capital malagueña con la celebración del Gran Premio Huelin, segunda prueba de la XIV edición de la Copa Pepe Almoguera, que arrancará a las 9:30 horas en la playa de Huelin.

La jornada reunirá a más de 500 remeros y remeras, repartidos en 56 tripulaciones pertenecientes a 11 clubes de la provincia, en una cita que volverá a poner en valor la barca de jábega como seña de identidad del litoral malagueño y como elemento deportivo y cultural profundamente arraigado en los barrios marineros.

Organizado por el Club de Remo Malagueño de Jábega junto a la Asociación del Remo Tradicional (ART), el evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y se desarrollará en un enclave emblemático como es el barrio de Huelin, históricamente vinculado a la actividad pesquera y al mar.

Segunda prueba

Tras la primera prueba celebrada en Pedregalejo, la competición llega a esta segunda cita con los primeros lideratos ya definidos y con la clasificación aún en fase inicial. En las categorías femeninas y de base, La Cala del Moral arranca como gran dominadora del inicio de temporada, liderando Veteranas con su embarcación B, así como Cadete, Juvenil Femenino y Juvenil Masculino con su equipo A. En el apartado masculino, los primeros puestos están encabezados por Torre del Mar A en Veteranos y La Carihuela en Absoluto Masculino, mientras que en Absoluto Femenino el liderato inicial corresponde a Pedregalejo.

En la clasificación general por clubes, el Club de Remo La Cala del Moral lidera tras la primera jornada con 9,00 puntos de media por equipo, seguido del Club de Remo Pedregalejo con 7,00 y del Club de Remo Faro de Torre del Mar con 6,89, en una tabla muy ajustada que refleja la igualdad del arranque de la liga.

La Liga de Barcas de Jábega llega a Huelin. / La Opinión

Calendario

Con diez pruebas aún por disputarse, el Gran Premio Huelin se presenta como una cita clave para empezar a consolidar posiciones en un campeonato que mantiene abiertas todas las opciones y en el que cada regata puede resultar decisiva.

La clasificación completa puede consultarse en la web oficial de la liga: https://www.jabegas.org/clasificacion-de-la-liga-de-jabegas-2026/

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La competición continuará con la siguiente prueba del calendario en Benalmádena, el próximo 13 de junio en horario de tarde, en una temporada que avanza con gran participación y alto nivel competitivo en todas las categorías.