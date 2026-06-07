La Cala del Moral domina el GP Huelin de la Liga de Jábega

La XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega-Copa Pepe Almoguera celebró su segunda cita del calendario con la disputa del Gran Premio Huelin y el éxito colectivo de las embarcaciones de La Cala del Moral, con hasta cinco triunfos en esta ocasión La prueba organizada por el Club de Remo Malagueño de Jábega y la Asociación del Remo Tradicional (ART), con el apoyo de la Diputación de Málaga, estuvo marcada por las excelentes condiciones para la práctica del remo tradicional.

Reinó la mar en calma y la mañana permitió disfrutar de regatas muy disputadas en prácticamente todas las categorías. Al término de la competición, al Club de Remo La Cala del Moral le siguieron Torre del Mar y Pedregalejo, que completaron el reparto de triunfos. La categoría de veteranos masculinos ofreció una de las finales más emocionantes del día. Torre del Mar A logró imponerse por menos de un segundo de diferencia sobre La Cala del Moral, mientras que La Araña cruzó la línea de meta en tercera posición muy cerca de los dos primeros clasificados. Tras dos pruebas disputadas, Torre del Mar A mantiene el liderato de la general con dos puntos de ventaja sobre La Cala del Moral y cuatro sobre La Araña.

Otras categorías

En veteranas femeninas llegó una de las sorpresas de la jornada respecto a la regata inaugural. La Cala del Moral A consiguió una sólida victoria por delante de Pedregalejo, segunda clasificada, mientras que La Cala del Moral B, vencedora en Pedregalejo, tuvo que conformarse con la tercera posición. La clasificación general queda ahora encabezada por La Cala del Moral A y La Cala del Moral B, empatadas a puntos, con Pedregalejo ocupando la tercera plaza.

La Cala del Moral volvió a imponerse en la categoría cadete, donde logró una nueva victoria con margen suficiente sobre Torre del Mar, segundo clasificado, y La Cala del Moral B, que completó el podio. Los caleños lideran ahora la clasificación con dos puntos de ventaja sobre Torre del Mar y cuatro sobre su segundo equipo.

Vista panorámica del recinto utilizado para la llegada y salida de las barcas. / L. O.

También en juvenil masculino se repitió el triunfo de La Cala del Moral. Los vigentes líderes se impusieron con claridad a La Carihuela, segunda clasificada, y a Torre del Mar, que finalizó en tercera posición. La general mantiene a La Cala del Moral al frente, seguida por Torre del Mar y La Carihuela.

En juvenil femenino volvió a repetirse el guión de la primera jornada. La Cala del Moral logró una nueva victoria, mientras que la lucha por la segunda plaza se resolvió en una ajustadísima llegada entre Pedregalejo y Torre del Mar, separadas por apenas seis décimas de segundo. Las caleñas amplían así su ventaja al frente de la clasificación general, donde cuentan con tres puntos de margen sobre Torre del Mar, mientras que Pedregalejo ocupa la tercera posición.

Absolutas

Las mangas absolutas, disputadas sobre el recorrido de tres ciabogas, dejaron una de las grandes novedades del día, en categoría masculina. La Carihuela, vencedora en la prueba inaugural de Pedregalejo, no pudo repetir triunfo y vio cómo La Cala del Moral firmaba un doblete con sus equipos A y B. Torre del Mar completó el podio con una meritoria tercera posición. Tras este resultado, La Cala del Moral A pasa a liderar la clasificación con tres puntos de ventaja sobre La Cala del Moral B, mientras que Torre del Mar y La Carihuela comparten la tercera plaza empatados a puntos.

La jornada concluyó con las mangas de absoluto femenino, donde Pedregalejo volvió a demostrar su condición de referencia de la categoría. Las vigentes campeonas se impusieron con autoridad por delante de La Cala del Moral y Torre del Mar. En la clasificación general, las “Tiburonas” mantienen el liderato con tres puntos de ventaja sobre Torre del Mar y La Cala del Moral, que comparten la segunda posición.

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Tras la entrega de trofeos a las mejores tripulaciones de cada categoría, la competición queda emplazada a su tercera prueba puntuable. La XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega-Copa Pepe Almoguera continuará el próximo sábado 13 de junio con la celebración del Gran Premio Benalmádena, donde las distintas tripulaciones buscarán consolidar posiciones o recortar diferencias en unas clasificaciones que comienzan a tomar forma tras las dos primeras etapas del campeonato.