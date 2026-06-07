Riquelme: "Hemos cumplido con creces"

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, se pronunció tras votar en el pabellón de baloncesto de Vadebebas. Fue su última declaración como candidato antes de que se conozcan los resultados de las elecciones. En esta intervención final, el alicantino señaló que "después de 20 años se puede votar. El compromiso que tuve con todos los socios de Real Madrid fue que si nos presentábamos era para intentar parar la venta del club como primera línea roja y después crear un proyecto profesional, serio e ilusionante. Creo que hemos cumplido con creces esa promesa. Así que prometo que si soy presidente los socios crean que esta candidatura es la ganadora. Espero que también hayan podido venir a votar todos ellos, que les agradezco mucho. Sé que Madrid es un día hoy que está colapsado".

Gran participación de socios

El dueño de Cox Energy se mostró muy satisfecho por la gran participación de los socios en las primeras horas de las elecciones: "He visto muchísima gente y de verdad que estoy totalmente ilusionado y agradecido por todos esos socios de Real Madrid que han podido venir a valorar una candidatura seria, una candidatura poniendo al socio en centro de todo después de 20 años de olvido y que poco a poco se ha ido alejando hasta el punto donde si no dábamos este paso realmente el club estaba en venta. Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum".

Y añadió que "si hoy el socio de Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy. Ha sido también un proyecto, en lo deportivo, extremadamente ilusionante donde me comprometo con todos los socios que las promesas que he hecho se van a cumplir. Tanto en lo social, en lo deportivo y donde en la parte institucional y financiera necesitamos transparencia".

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Riquelme insistió en que "estamos realmente preocupados de la situación económica del Real Madrid y realmente esto necesita un cambio. El Real Madrid necesita construirse con el legado que viene, grandes cosas también de grandes presidentes, grandes títulos, grandes proyectos, pero también que sea la base para construir el futuro. Hay muchas cosas que cambiar, transparencia, democracia, gobernanza dentro del club". Para concluir advirtiendo que "si conseguimos hoy que los socios puedan valorar y votar lo que se ha hecho en dos semanas imagínense lo que podemos hacer en los próximos meses. Muchísimas gracias a todos, agradezco a los socios, agradezco a los medios que hayan podido cubrir esto. Hoy es un día que todavía queda muy largo y espero que los socios puedan seguir pidiendo a votar, todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos y Hala Madrid".