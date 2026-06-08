España pone rumbo al Mundial... femenino

La selección española de fútbol ponía rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, después de ese empate a uno ante Irán, y en cuestión de horas volverá a disputar un nuevo amistoso, esta vez ante Perú, con la mirada puesta en su debut. Pero casi al mismo tiempo el aficionado al balompié ha podido brindar por un nuevo éxito, otro motivo por el que sacar las banderas a los balcones. España también ha empezado a acariciar el billete a otro Mundial, el femenino, a raíz del contundente 4-0 que le asestaba a una potencia histórica como Inglaterra.

Ahora que aún no estamos envueltos en el aluvión de partidos y de noticias vinculadas al gran acontecimiento deportivo internacional, únicamente equiparable a los Juegos Olímpicos, es momento de destacar lo que ha crecido nuestro país en la vertiente del fútbol femenino. Podemos ya decir sin rodeos que el presente año ha terminado por establecer un antes y un después.

El futuro ha terminado por devorar al presente. Y la Generación de Oro se ha presentado con fuerza para hacer temer a cuantas selecciones se miden a España. Ese doblete de Alexia Putellas, al que sumarle otras dos dianas de Patri Guijarro y de Claudia Pina, constituye el mejor ejemplo de lo que ha sido todo a la hora de abrir camino y lo que será todo durante el próximo lustro.

La nueva generación de jugadoras ha sabido resarcirse del tropiezo en la ida, con un cuadro inglés a ratos desafiante, y mostrar a los ojos del mundo esa renovación generacional, sin complejos, que capitanea Sonia Bermúdez.

Pero para llegar hasta aquí hay que remontarse a hace una década, cuando apenas contaba España con algo más de 40.000 licencias federativas. Los éxitos de los grandes equipos, esa cima planetaria alcanzada por la selección y una nueva estructura de apoyo al balompié femenino no ha tardado en dar sus frutos. Ahora las licencias superan la barrera de las 110.000.

Y en franjas de muy corta edad es ahora más fácil encontrar a una niña que, al ser preguntada por sus referentes en el deporte, menciona antes a Alexia que a cualquiera de los futbolistas que, a las órdenes de De la Fuente, acaban de poner rumbo al Mundial... masculino. Son otros tiempos. El país puede presumir no sólo de campeonas en la elite, también se domina el planeta en las categorías inferiores. De ahí que el relevo sea la prueba más palpable de que lo mejor está aún por llegar. El engranaje perfecto que tantas alegrías ha dado entre los hombres empieza a generar una nueva fiebre, la del apoyo a unas mujeres que ya carecen de aquellos complejos con los que antaño se medían a potencias como Alemania o Suecia.

España es hoy por hoy la indiscutible reina mundial en divisiones sub-17 y sub-20. Basta con observar los éxitos más recientes y el poder que atesoran las más jóvenes tanto en la selección absoluta como en algunos de los conjuntos que pueden presumir de dominar eliminatorias internacionales en las competiciones por clubes.

La prueba de esa ilusión desatada la ponen también los aficionados en las gradas. Ver estadios abarrotados, con el grito a todo pulmón que se puede escuchar en cualquier partido de los de De la Fuente confirma una tendencia al alza que es fundamental en cualquier disciplina.

El verdadero éxito está ahí. Lo encontramos en esa conjunción planetaria que va más allá del césped, del éxito de haber alcanzado la cima del Ránking FIFA. Y está en que las de Sonia Bermúdez tienen asegurada una base, como referente para cualquier niña que empieza a dar patadas al balón casi al tiempo que da sus primeros pasos.