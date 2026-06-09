El Barça firma otro partidazo para intimidar al Tenerife en el inicio de la semifinal

A un excelente partido en Murcia para meterse en la semifinal le sucedió otro partidazo en el Palau para estrenar la serie frente al La Laguna Tenerife. Dio primero el Barça y dio fuerte para dar a entender que es el grande que se supone, y que se ha agigantado al ver que el camino ha quedado desbrozado. Ante el verdugo del Madrid se postuló como el favorito, el grande que no ha sido en estos tres años.

Una paliza propinó el Barça al Tenerife, al que le quitó el optimismo o la euforia que pudiera sentir por haber reventado al Madrid en su casa. El abismo del marcador, sin embargo, se reduce al 1-0 en la eliminatoria. El asegundo duelo será eljueves (20 h.). Los ajustados precedentes saltaron por los aires en una labor muy coral de los azulgranas, en la que los 12 jugadores anotaron.

El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, se desgañita con sus jugadores al lado de Kevin Punter durante el primer partido de la semifinal entre el Barça y el Tenerife. / EFE

Darío Brizuela sumó 18 puntos, pero los 14 anteriores de Tornike Shengelia (23 de valoración) habían ablandado a los amarillos, sacudidos de lo lindo desde el principio con un Juani Marcos, que se atreve y acierta. Empezó con dos triples sin complejos ante bases de superior pedigrí como son Marcelinho Huertas y Patty Mills, y cedió el testigo a Satoransky y Laprovittola con el partido encarrilado. El mayor de los argentinos reivindicó su jerarquía, por mucho que sepa que no va a seguir con tres triples al aparecer en el segundo cuarto.

No fue el juego ofensivo lo que distinguió al Barça, al que le sobran los puntos, sino la defensa. El Tenerife falló muchos tiros fáciles en la primera mitad, en una proporción que no le daba ni mucho menos para vencer, y también los difíciles por lo próximos y cercanos que eran los marcajes individuales.

Con un 38% de dos (8 de 21) y un 17% de tres (2 de 12), no supo ajustarse atrás para que esos porcentajes no provocaron la sangría de los 19 puntos a favor del Barça con que se fueron al descanso (46-27), porque el Barça tenía un 55% (10 de 17) y un 47% (8 de 17). A esa abismal diferencia había que añadir otra: 26 rebotes a 13. El entrañable Youssoupha Fall, tan indescifrable él, había cogido 4 rebotes ofensivos -es lo que espera de él por su tamaño-, lo que contrastaba con su candidez para tirar.

Youssoupha Fall, ante el pivot alemán de La Laguna Tenerife Kevin Yebo, durante el encuentro del Palau Blaugrana. / EFE

Txus Vidorreta juntó a Huertas y Mills más tiempo para que el equipo se asentara para comenzar la escalada del marcador. Frente a Marcos, que bastante tenía con defenderles. Mejoró el Tenerife, pero no empeoró el Barça, que con un triple más tiro adicional de Darío Brizuela se colocaba con un más 23 (68-45) e invitaba al Tenerife a pensar en el jueves para dar un disgusto a los culés.

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Pascual sacó entonces a Willy Hernangómez, el último del banquillo, para que se sumara a un partido en el que no había ningún sufrimiento en la pista. Jugaron ambos equipos a anotar para pasar el rato.