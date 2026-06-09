Carlos Presa, de Torremolinos a ganar la Premier y acariciar la Champions

El fisioterapeuta Carlos Presa ha llevado esta primavera el nombre de Torremolinos por algunos de los mayores acontecimientos futbolísticos de Europa. Incorporado a las filas del Arsenal inglés a principios de este año, ya ha podido levantar con su nueva escuadra el título de campeón de la Premier, así como acceder a la final de la Champions, en la que acarició el título ante el PSG de Luis Enrique, que terminó alzando la Champions gracias a los penaltis.

Un fisio muy experimentado

«No podemos estar más orgullosos de ti, Mágico Presa», escribía hace unos días en redes la alcaldesa torremolinense, Margarita del Cid. Los «gunners» incorporaron a este experimentado fisio y, después de unas históricas semifinales ante el Atlético, obtuvieron el billete para la finalísima del pasado 30 de mayo en Budapest, donde cayeron en la tanda de penaltis, después de 120 minutos de máxima tensión.

Este torremolinense de 44 años y con pasado en el filial del Málaga CF, con Pellicer como técnico, posee una dilatada experiencia internacional a raíz de que también presta sus servicios para la selección de Marruecos.

De hecho, después de levantar el título de la Copa de África de naciones se sumó al cuerpo técnico encabezado por Mikel Arteta para seguir haciendo historia, ahora en el fútbol británico.

Trabajó también para Unai Emery

En las filas del Arsenal ha podido trabajar para futbolistas españoles como David Raya, Martín Zubimendi o Mikel Merino. Previamente formó parte de otro club inglés, el Aston Villa, adiestrado por el también español Unai Emery. Y antes estuvo casi un lustro en las filas del Watford, también en el fútbol británico.

Presa tiene ascendencia marroquí por parte de su madre, de manera que nada más consolidarse en la elite internacional, allá por 2023, empezó a trabajar para la Federación del país vecino.

En estos momentos, Presa se encuentra precisamente concentrado de nuevo con la selección absoluta masculina de Marruecos, para participar a partir de este mismo jueves en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.