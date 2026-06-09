Balonmano
Ida Wall, primer fichaje del Balonmano Costa del Sol Málaga 2026/27
La portera, de 21 años e internacional por Suecia, firma por una temporada por las panteras procedente del Fjellhammer Idrettslag noruego
Ida Wall Bakken (Oslo, 2004) es el primer fichaje del Costa del Sol Málaga para el proyecto 2026/2027. La jugadora, de 21 años y 1.80 metros, llega a un acuerdo con el club malagueño por una temporada procedente del Fjellhammer Idrettslag noruego. Una nueva aventura para la portera, que debutará en la Liga Guerreras Iberdrola el próximo curso. Es la primera cara de un verano donde las panteras inician un nuevo ciclo, uniéndose la portera a las renovaciones de Martu Romero, Merche Castellanos, Rocío Campigli, Nayra Solís y Bárbara Piñeira; además de la continuidad de Sole López, Espe López, Maider Barros, Estitxu Berasategi y Nicxon Clabel. Una plantilla que coge forma para abrir un proyecto fresco.
Liga noruega
Wall lleva varias temporadas en el conjunto noruego, con el que ha disputado las últimas campañas en la potente REMA 1000-ligaen. Una competición donde estaba el extinto Vipers Kristiansand y donde pertenecen el Sola o el Storhamar, que compitieron en la EHF Champions League esta temporada. Una guardameta con muy buenas condiciones físicas y con mucho margen de desarrollo que aterriza en un contexto muy diferente a lo anterior. Formará pareja bajo palos con Merche Castellanos. La de Oslo es internacional en categorías inferiores, donde ha destacado y ha acaparado focos. Tras sumar experiencia con Noruega decidió dar el paso de defender los colores de Suecia al tener vínculo familiar con el país nórdico.
Nueva etapa
La joven viajó a Málaga para firmar su nuevo contrato con el club, además de conocer las instalaciones y a la presidenta y al cuerpo técnico del equipo. En sus primeras palabras como pantera mostró su entusiasmo por esta nueva etapa en su incipiente carrera. «En primer lugar, estoy muy agradecida por esta oportunidad y tengo muchas ganas de vivir el balonmano en diferentes culturas, así como de conocer la cultura en sí misma, aprender el idioma y experimentar de verdad la esencia del balonmano español», asegura la noruega: «Como portera, puedo aportar mucha locura. A menudo se nos conoce por ser bastante locos y, al haber jugado en los países nórdicos, puedo aportar mucha seriedad y experiencia en el análisis, y quizá una forma un poco más estricta de entrenar y ver el balonmano. Además, cuando aprenda el idioma para socializar, espero tener muchas experiencias geniales también fuera de la cancha con el equipo». Ida Wall, primer fichaje del Costa del Sol Málaga 2026/27.
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