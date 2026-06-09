El Real Madrid anuncia que el Atlético ha rechazado su oferta de 150 millones por Julián Álvarez

El Real Madrid ha hecho una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid la ha rechazado. Y no, no es un rumor de mercado, ni una filtración de clubs o agentes. Es una información oficial que el club blanco ha hecho público es un comunicado surrealista destinado únicamente a constatar que Florentino Pérez cumple sus promesas electorales.

El reelegido presidente prometió en el programa 'Horizonte' que este martes, si ganaba las elecciones, realizaría una oferta de "al menos 150 millones de euros" por un futbolista de "un equipo de Champions". Negó que se tratara de Olise, Doku y Haaland y afirmó que no jugaba en la Premier. Cuando todas las miradas apuntaban a Vitinha y Joao Neves, ambos del PSG, ha resultado que Florentino miraba al crack del Atleti.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", reza el comunicado de la entidad.

Noticias relacionadas

[Noticia en ampliación]