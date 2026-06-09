Tarjeta roja para México en el Mundial: caos, obras sin terminar, problemas de seguridad y epidemias

Ocho años no fueron suficientes para México. La preparación del país para recibir el Mundial -acoge el partido inaugural este jueves entre el combinado mexicano y Sudáfrica en el legendario estadio Azteca (21.00 h.)- ha estado cargada de atropellos y acelerones de última hora. El Gobierno se ha enfrentado a protestas, problemas de seguridad y epidemias, todo envuelto en una evidente falta de planificación que ha convertido el evento en una hemorragia para la popularidad de las autoridades locales.

Pese a ser anfitrión de menos de una quincena de los más de 100 partidos, varios grupos han visto en el torneo un escenario ideal para la protesta. La Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), escisión rebelde del sindicato nacional de profesores, puso en jaque al Gobierno a días del evento con manifestaciones, bloqueos y vandalismo a las instalaciones decorativas. El grupo exige una mejora profunda en sus condiciones laborales y de jubilación. No es el único: agrupaciones feministas han interrumpido carreteras de acceso a partidos de fútbol, y colectivos de familiares de desaparecidos han protagonizado concentraciones frente a los estadios durante encuentros amistosos.

Estas movilizaciones son particularmente punzantes en Zapopan, la ciudad dormitorio de Guadalajara que recibirá a seis selecciones, incluyendo la española (jugará contra Uruguay la madrugada del 27 de junio). Allí, colectivos de madres buscadoras hallaron, semanas antes del inicio del torneo, una fosa común con decenas de cuerpos en los alrededores de las obras para ampliar los estacionamientos del estadio.

Agujeros en la planificación

Las protestas se suman a una serie de tropiezos que revelan los agujeros en la planificación federal: inconsistencias en el calendario escolar —se anunció un recorte al año lectivo que la Presidenta tuvo que revertir ante la indignación de padres y maestros— y una escasa prevención frente a enfermedades como el sarampión o el ébola.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se movilizan para exigir mejoras salariales en Chilpancingo (México). / José Luis de la Cruz / Efe

Los gobiernos locales no han conseguido organizarse mejor. Las ciudades sede idearon ambiciosas propuestas para los aficionados que no puedan costear entradas —con precios históricamente altos—, incluyendo zonas para ver los partidos e interactuar con hinchas de otras selecciones. Solo en Ciudad de México se activaron 18 de estos espacios. Sin embargo, las obras se ejecutaron con poca anticipación y perturbaron la cotidianidad de los ciudadanos durante semanas, mientras los ayuntamientos aceleraban el ritmo para alcanzar la fecha inaugural.

Un simple trayecto en transporte público basta para evidenciar el problema. En la línea 2 del metro capitalino —que conecta las zonas turísticas con el tren al estadio Azteca— los vagones aún se saltan cinco estaciones ante la confusión de los usuarios. Al paso de los trenes se ven trabajadores apostados en cada recoveco, buscando terminar antes de que lleguen los cerca de cinco millones de turistas esperados. Muchas estaciones carecían a menos de una semana d ela inauguración de carteles con sus nombres; apenas unas lonas, en muchos casos ya desaparecidas, hacían las veces de señalización.

Para Rosalba Loyde, la preparación de las tres ciudades más importantes del país representa una oportunidad perdida. La socióloga y urbanista de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que eventos de esta magnitud pueden ser catalizadores de planeación urbana, aprovechando la inyección masiva de recursos. Cita el ejemplo de las obras de movilidad en Alemania para el Mundial de 2006 y, más recientemente, los Juegos Panamericanos en Chile: "Una parte de la villa para atletas se quedó como vivienda asequible para la ciudad".

Cambios superficiales

Loyde considera que las obras anunciadas por el gobierno capitalino se limitaron a cambios superficiales, sin un plan integral que atendiera los grandes problemas urbanos. Además, el turismo masivo llega en un momento particularmente sensible para una ciudad que "no estaba lista", dice, especialmente para "reconocer de manera efectiva los impactos que esto está generando y va a generar" a largo plazo. Los efectos serán duraderos, sobre todo en las zonas aledañas al Azteca, convertidas en granjas de alquileres turísticos en los últimos dos años.

La disconformidad ciudadana se reflejó en la aprobación de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, que cayó 20 puntos en el último año. Las polémicas se acumularon: errores en la pintura de las calles, inundaciones en el aeropuerto internacional y la caída de un techo bajo un puente peatonal a la salida de la terminal, que dejó herida a una mujer.

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Ciudad de México no es el único caso. En Monterrey, a pocos días de la inauguración, el director del metro anunció que la línea prevista para conectar el aeropuerto con el centro no estará lista. En su lugar, el Ayuntamiento ofrecerá autobuses gratuitos hacia las zonas hoteleras y municipios aledaños. El gobernador de Nuevo León recibió a la selección japonesa —que eligió la ciudad para su preparación— con sombreros en el aeropuerto, muy a su estilo. No obstante, los jugadores nipones denunciaron que las canchas asignadas para sus entrenamientos no estaban en condiciones.