Así fue la conversación entre Florentino y Cerezo por Julián Álvarez

Julián Álvarez era la bomba de Florentino Pérez. Aunque inicialmente se barajaban los nombres de Joao Neves, Vitinha u Olise, el club blanco anunció este martes, mediante un comunicado oficial, que había realizado una oferta en firme de 150 millones de euros por el argentino. Sin embargo, el Atlético de Madrid rechazó la propuesta de inmediato y se ciñó a la cláusula de rescisión, de 500 'kilos'.

Antes de redactar el escrito, sobre las 18 horas, Florentino Pérez contactó por teléfono con su homólogo en la presidencia del conjunto rojiblanco, Enrique Cerezo, para trasladarle su oferta por Julián Álvarez, según explica el periodista Roberto Gómez en la 'Tribu de Radio Marca'. No obstante, la respuesta del dirigente del Atlético fue clara e inmediata: "El jugador tiene contrato en vigor, va a cumplirlo con el Atlético de Madrid y no fichamos ni entramos en negociaciones".

Julián Álvarez es el objeto de deseo de Real Madrid y FC Barcelona / Europa Press

El club rojiblanco no tiene la más mínima intención de vender a su estrella este mercado de verano, menos aún a Real Madrid o FC Barcelona, dos clubes que compiten en LaLiga. La única forma de que el delantero salga del Atlético es mediante el pago de su cláusula de rescisión, de 500 millones de euros. Además, los colchoneros están más molestos con las formas de proceder de los azulgranas que de los blancos, pues Florentino sí contactó oficialmente con Enrique Cerezo. En cambio, el Barça no ha trasladado ninguna oferta por Julián Álvarez, según el citado periodista.

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Aun así, el Atlético se cachondeó de la oferta del Real Madrid por su estrella a través de sus redes sociales. Primero, con unos 'emojis' de carcajadas enlazando el comunicado oficial de los blancos. Unos minutos después, escribieron dos 'tweets' criticando a su rival ciudadano. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona", rezaba el primero, mientras que el segundo juzgaba el 'mercadeo' de jóvenes canteranos: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia".