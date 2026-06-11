Mundial 2026
¿Cuándo juega España su primer partido del Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver el debut contra Cabo Verde gratis por TV y en directo
A qué hora juega la selección española contra Cabo Verde y en qué canal de TV ver su primer partido del Mundial 2026 en abierto desde España
Alberto Teruel
La selección española cuenta los días para su esperada salida a escena en el Mundial 2026. Una vez realizados los dos amistosos ante Irak y Perú, 'La Roja' se traslada a Chattanooga (Tennessee, Estados Unidos), para establecer el que será su campo base durante la primera fase de la Copa del Mundo.
Si bien es cierto que el partido contra Irak fue aprovechado para dar minutos a los menos habituales, lo acontecido ante Perú sí que puede ser considerado como el ensayo final. Al tratarse del primer partido en el que Luis de la Fuente contaba con los 26 convocados para la cita mundialista, es posible extraer algunas conclusiones sobre la idea del seleccionador de cara a los retos venideros.
El primer rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 será Cabo Verde, la selección a priori más asequible de un grupo en el que también figuran Arabia Saudí y Uruguay. El combinado africano, sin embargo, ha dejado muy buenas sensaciones en los amistosos previos a la cita intercontinental, goleando tanto a Serbia como a Bermudas.
¿Cuándo juega España contra Cabo Verde en el Mundial 2026?
El partido entre España y Cabo Verde, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas (en horario peninsular español).
¿Dónde ver el España - Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?
En España, el partido entre España y Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.
- Fallece Ignacio A. Castillo, periodista de La Opinión de Málaga, pregonero de la Semana Santa y amigo
- Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
- El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
- Nerea Galindo, primera dama legionaria de Alameda: «A más de uno que no quiere estudiar, que se meta al ejército, les va a gustar muchísimo»
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- El centro comercial McArthurGlen Málaga abre el verano 2026: horario de apertura extendido, más zonas de sombra, un Dog's Fest y Mundial de Fútbol
- La familia que iba a ser desahuciada este jueves recibió por sorteo una vivienda municipal en octubre: 'Estoy supercontenta', dice Marisol Troncoso
- El parque de agua gratuito de Málaga que ha adelantado su apertura por el calor y la petición de las familias: ya se pueden disfrutar sus 1.500 metros de juegos acuáticos infantiles