La Liga Andaluza Inclusiva cierra en Benahavís una edición de récord

La quinta edición de la Liga Andaluza Inclusiva Diputación de Málaga bajó el telón en las instalaciones deportivas de Benahavís con una jornada final cargada de emoción, compañerismo y valores. El complejo deportivo benahavileño, con sus tres campos de césped natural, acogió la última concentración de una temporada que ha vuelto a confirmar el crecimiento de una competición ya consolidada como referencia del deporte inclusivo en Andalucía.

Organizada por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), con el respaldo de la Diputación Provincial de Málaga, la liga ha dado un nuevo paso adelante en esta quinta edición. En total, han participado 16 equipos y más de 250 jugadores y jugadoras procedentes de distintos puntos de la provincia, unas cifras que reflejan la dimensión que ha adquirido un proyecto nacido con un objetivo claro: garantizar que todas las personas puedan disfrutar del fútbol en igualdad de oportunidades.

La temporada ha estado compuesta por seis concentraciones celebradas en diferentes municipios malagueños, con más de 200 partidos disputados. Cada cita ha sido mucho más que una jornada deportiva. La Liga Andaluza Inclusiva se ha convertido en un espacio de encuentro, convivencia y aprendizaje, en el que los resultados quedan en un segundo plano y cobran protagonismo valores como el respeto, la solidaridad, el juego limpio y el compañerismo.

La clausura en Benahavís volvió a ser el mejor ejemplo del espíritu de esta competición. Durante toda la mañana, los participantes disfrutaron de una auténtica fiesta del fútbol, en la que las sonrisas, los abrazos y la ilusión compartieron protagonismo con los encuentros sobre el césped. La jornada concluyó con la tradicional entrega de trofeos y reconocimientos, una ceremonia destinada a premiar no solo la participación y el esfuerzo, sino también los valores que dan sentido a esta iniciativa.

Desde sus primeras ediciones, la Liga Andaluza Inclusiva de Málaga ha experimentado una notable evolución hasta convertirse en uno de los proyectos sociales y deportivos más relevantes impulsados por la RFAF en la provincia. Su impacto va mucho más allá del terreno de juego. El balón se convierte aquí en una herramienta para derribar barreras, generar oportunidades y demostrar que el deporte puede ser un poderoso motor de integración.

La quinta edición deja, por tanto, un balance muy positivo. No solo por el número de equipos, jugadores y partidos, sino por la capacidad de la competición para construir vínculos y reforzar la idea de que el fútbol pertenece a todos y a todas. En la Liga Andaluza Inclusiva todos ganan, porque el verdadero triunfo no se mide en goles ni clasificaciones, sino en la posibilidad de avanzar hacia una sociedad más justa, participativa e inclusiva.

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Con el cierre de esta nueva temporada, Málaga reafirma su compromiso con un modelo deportivo en el que nadie queda al margen. Benahavís puso el broche a una competición que crece año tras año y que mantiene intacto su mensaje principal: el fútbol es de todos.