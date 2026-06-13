El Barça impone su poderío y se mete en la final de la Liga Endesa

Disfrutaba de tres oportunidades el Barça para eliminar al Tenerife y clasificarse para la final y aprovechó la primera. Después de tanto ajetreo y tanto viaje, los azulgranas quisieron acortar su estancia en Canarias para regresar a casa y prepararse con tranquilidad, durante toda la semana (o hasta el miércoles si el Valencia gana al Joventut en Badalona y lo elimina este domingo). La aventura del La Laguna Tenerife, más larga de lo previsto tras cargarse al Real Madrid, terminó ante su público, que premió el esfuerzo y el buen desempeño del grupo con una ovación.

Tenía dudas Txu Vidorreta de que el grupo aguantara el cansancio y el desgaste y las vio confirmadas. Dio todo lo que tenía el Tenerife, pero tiene más el Barça. Tuvo poco tiempo a Kevin Punter (17 puntos) y tuvo a Will Clyburn (19 más 7 rebotes, 21 de valoración), que asumió a responsabilidad en el tramo final, con su compañero eliminado por personales.

Jaime Fernández pasa atrás al topar con Tomas Satoransky frente a la canasta azulgrana. / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

Mills, sólo 2 puntos

El tercer partido deparó la mejor imagen del Tenerife, sobre todo en defensa. La necesidad extrajo la agresividad del equipo canario, que quería evitar una eliminación tan temprana. Antes de que apareciera Patty Mills, tiró del carro Aaron Doornekamp, que clavó cuatro triples sin error -esos 12 puntos triplicaban los cuatro de los dos partidos anteriores- y otro secundario como Wesley van Beck. Mills fue fugaz como un guiño. Se quedó en esa canasta de dos puntos.

Gracias a ellos, el Tenerife se disparó en el segundo cuarto: del 19-19 se pasó a un 36-22 que una reacción azulgrana redujo al 42-34. El Barça no se sacaba de encima la incomodidad de una defensa pegajosa que convertía cada canasta en una heroicidad.

Kevi Yebo presiona a Jan Vesely en el tercer partido de la eliminatoria. / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

Punter prepara, Clyburn remata

Sólo andaba fluido Kevin Punter (anotó 9 de los 11 primeros puntos), pero se cargó con tres faltas en nueve minutos y pasó más rato sentado que jugando. Lo notó el equipo, al que le faltó un tirador fiable. Los pivots, esta vez, no impusieron su fortaleza y concedieron muchos rebotes.

Pascual reclamó intensidad y solidaridad cuando les reunió en el vestuario y el 0-9 confirmó que no solo le habían escuchado, sino que le hicieron caso. Con el marcador al revés (42-43), el Barça regresó al partido y Pascual devolvió a Punter a la pista para cambiar a un Brizuela ofuscado. Duró 70 segundos antes de ver la cuarta personal. Faltaban puntos y tuvo que devolverle a la pista a costa de que no defendiera nada. Metió ocho puntos seguidos y le cayó la quinta (62-69).

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Dejó al equipo en el aeropuerto para volver, y Clyburn repartió los billetes con ocho puntos más que hundieron al Tenerife, que solo resistía gracias a Kevin Yebo porque al desaparecido Mills ni se le esperaba.