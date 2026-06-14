Concluye la Málaga Sailing Cup con una emocionante jornada final

La jornada final de la VIII Málaga Sailing Cup no defraudó. Hubo emoción hasta el final y, después de cuatro días de condiciones meteorológicas cambiantes, las embarcaciones El Mar Amigo Sail Racing (ORC 1), Taboga (ORC 2), Frutigher Light (ORC 3) y Vikingo (ORC 4-5) se impusieron en cada una de las cuatro clases en competición.

El alto nivel competitivo en una flota que dio brillo a la Bahía de Málaga desde el pasado jueves sirve de antesala perfecta para que la vela pueda tomar un protagonismo especial en la Costa del Sol, con motivo de la celebración del Campeonato de Europa ORC, previsto entre los días 6 y 12 de junio de 2027.

Clase ORC 1

En la clase ORC 1 fue el Castañer-Yachts con Ignacio Castañer de armador que se impuso en la primera manga de la jornada de este domingo, mientras que la segunda la ganó el Mar Amigo Sail Racing de Basilio Marquínez. Un triunfo final que le ha permitido imponerse en la categoría. De esta manera, la clasificación general quedó liderada por el Mar Amigo Sail Racing con seis puntos, el segundo puesto fue para HM Hospitales también con seis y en tercer lugar finalizó el Castañer-Yachts con diez.

Taboga dominó con absoluta autoridad en la clase ORC 2. / L. O.

ORC 2

En la clase ORC 2 fue el Taboga con David Blanco de armador quien dominó la clase de principio a fin imponiéndose en cuatro de las cinco mangas disputadas. En la primera de esta última jornada quedaron terceros, con el Teatro del Soho San Miguel de Daniel Cuevas en primera posición. La segunda manga también fue para la embarcación perteneciente al Puerto Deportivo de Benalmádena. De esta manera, la clasificación general queda liderada por el Taboga con cuatro puntos, el segundo puesto fue para el Teatro del Soho San Miguel con siete puntos y en tercer lugar finalizó el Tanit6- Medilevel con 12.

ORC 3

En la clase ORC 3, la embarcación Frutigher Light cuyo armador es Félix Sánz de Frutos ganó la primera manga de la jornada. La segunda cayó en manos del Rayter de Ernesto Vera. De esta manera, la clasificación general finaliza con el Frutigher Light como vencedor al acabar con cinco puntos, el segundo puesto fue para el Nemox de José María Guerrero como patrón que terminó con siete puntos y en tercer lugar finalizó el Rayter con diez.

ORC 4-5

Tal y como prometía la jornada en todas las modalidades, en la categoría ORC 4-5 también se vio una bonita e intensa pelea por parte de sus participantes ya que arrancaban la última jornada tanto Vikingo como Benahavís empatados en la tabla clasificatoria. En la primera manga, la embarcación del Olivita fue la ganadora, aunque la segunda la ganó el Barlovento R.H. Privé con Guillermo Rodríguez como patrón. Con estos resultados, la clasificación final experimentó cambios y el primer premio lo logró conseguir el Vikingo con 8 puntos. La segunda plaza fue para el Barlovento con ocho puntos y en tercera posición acabó el Benahavís con nueve.

Premiación

Una vez finalizó la prueba se llevó a cabo la protocolaria entrega de premios a las distintas embarcaciones participantes con una nutrida afluencia de patrocinadores y autoridades. Entre ellos, el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, y el gerente de Málaga Deportes y Eventos, Miguel Mayorga.

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Esta regata está organizada por el Real Club Mediterráneo, por delegación de la Real Federación Española de Vela y de la Federación Andaluza de Vela. Además dispone del patrocinio de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, Senda Azul y Fundación Unicaja, además de incluir la colaboración del Puerto de Málaga, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y Range Rover/Sertasa.