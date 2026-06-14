Marta Collado prolonga su vínculo con el Atlético Torcal

El Nueces de Ronda Atlético Torcal ha cerrado un acuerdo para renovar por un año más el vínculo que mantenía con la cierre catalana Marta Collado. La jugadora barcelonesa llegó la campaña anterior junto a Unami desde el Teldeportivo y, desde el primer momento, demostró su carácter e intensidad en la pista, además de integrarse en el equipo como si llevara toda la vida.

Desde su llegada, tanto ella como el equipo han experimentado un crecimiento constante vital para el cumplimiento de los objetivos en esta histórica temporada en el club, como señala la entidad malagueña en un comunicado. Además de conseguir mayor seguridad en la zaga ha contribuido al juego ofensivo del equipo con un total de 3 goles.

Nueva dinámica

"Estoy muy contenta y orgullosa de cómo ha ido esta temporada. Ha sido un año en el que he tenido que adaptarme a nuevas dinámicas y retos, algo que me ha ayudado a crecer mucho como jugadora y considero que he evolucionado mucho tanto a nivel personal como deportivo. He aprendido muchísimo durante el proceso, he ganado confianza y creo que he conseguido crecer como jugadora gracias al trabajo diario y al apoyo de todo el equipo", subraya la propia Collado.

Y ha agregado: "Estoy muy feliz de poder seguir formando parte de este proyecto. La renovación es una muestra de confianza que valoro mucho y que me motiva a seguir trabajando y mejorando cada día. Tengo muchas ganas de continuar compitiendo con este equipo, seguir aprendiendo de mis compañeras y del cuerpo técnico, y aportar al máximo para ayudar a alcanzar los objetivos que nos marquemos".

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Ilusión y ambición

De cara a la próxima temporada, la propia "Colli", como cariñosamente es llamada, muestra sus deseos: "Espero que podamos seguir compitiendo al nivel que hemos demostrado hasta ahora y continuar creciendo como equipo. Creo que es importante marcarnos objetivos tanto colectivos como individuales que nos permitan superarnos y dar un paso más. Afronto la próxima temporada con mucha ilusión, ambición y ganas de seguir disfrutando y creciendo dentro de este proyecto".