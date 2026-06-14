El mexicano Del Toro gana el viejo Dauphiné ante un Juan Ayuso que le planta cara

Si Jonas Vingegaard estaba mirando este domingo por la tele el desarrollo de la última etapa del viejo Dauphiné antes de partir a Tignes concentrado y pendiente del codo de Wout van Aert, seguro que se llevó un alivio al pensar que Isaac del Toro acudirá al Tour como gregario de Tadej Pogacar y que deberá sacrificar la bici por el fenómeno esloveno. De lo contrario, el danés vería aumentado por dos el número de rivales a los que intentar (al menos intentar) batir en el Tour, que empieza en Barcelona el 4 de julio, a la vuelta de la esquina.

Dos etapas alpinas y dos victorias del ciclista mexicano. Ambas se han producido por delante de Juan Ayuso que si se afronta la teoría de preferir ver la botella medio llena a medio vacía es una noticia esperanzadora para el Tour y el ciclismo español.

Temporada cruzada

Ayuso lleva una temporada cruzada con caídas y pequeñas enfermedades y no ha podido ni competir como habría querido ni ponerse a tono. Llegó al Dauphiné, ahora denominado Tour Auvergne-Rhône-Alpes, sin la forma deseada y ha ido de menos a más, lo que es una noticia esperanzadora para que luche por los puestos de honor de la ronda francesa y esté lo más cerca posible de los tiempos de Pogacar.

Ayuso, el sábado, en Francia. / LIDL-TREK

El nuevo Dauphiné sirvió para que el aficionado al ciclismo descubriese un nuevo puerto, duro como el pan de una semana, y que si reina el calor puede hacer estragos el domingo 19 de julio. Tanta dificultad esconde que puede ser el punto decisivo para que se comience a decidir el Tour con una semana más de competición y la doble ascensión al Alpe d’Huez por dos vertientes. El Plateau de Solaison, donde este domingo ganó Del Toro con Ayuso en segunda posición, esconde una ascensión de 11,3 kilómetros, cerca de la frontera entre Francia y Suiza, con una pendiente media del 9,1% y rampas que alcanzan el 11%.

En resumen, una exageración; una cuesta de categoría especial por una carretera estrecha y sin apenas descanso para que el cuerpo se recupere; un castigo para un pelotón y un alivio para el corredor que quiera provocar un destrozo en el Tour.

Al ataque

Así que este domingo Del Toro decidió pasar al ataque con una ofensiva y la generosa ayuda de su gregario madrileño Pablo Torres, otra de las promesas -20 años tiene- fichadas por el UAE. El ciclista mexicano atacó a 9 kilómetros de la cima.

Nadie respondió. Ayuso no lo hizo porque admitió que el sábado se precipitó y acabó capturado por Del Toro. En el Plateau, sin embargo, decidió responder a 4 kilómetros de la cumbre, pero en ningún momento estuvo en riesgo el triunfo del mexicano tanto en la última etapa como en la clasificación general.

Ayuso acabó la prueba en la tercera posición del podio porque el australiano Luke Tuckwell, aunque cedió el jersey amarillo, aguantó en la segunda plaza.

Buen papel en la carrera de los españoles Cristian Rodríguez (XDS Astana) y José Félix Parra (Caja Rural) que acabaron la prueba francesa en los puestos 8 y 9 de la general. El catalán Jan Castelló (Caja Rural) finalizó 11º. Los tres estarán en el Tour con la intención de animar la Grande Boucle. También se ha apreciado una mejoría en Carlos Rodríguez que lleva una temporada mala después de la grave caída que sufrió el año pasado en el Tour.

Paul Seixas, de espaldas, poco antes de abandonar. / ASO

En resumen, Pogacar estará muy contento de contar con Del Toro entre los ayudantes que se lleva al Tour y entre los que no estará Marc Soler por culpa de la caída sufrida en el Giro. Vingegaard, por su parte, cruza los dedos esperando que Van Aert llegue en plena forma a Barcelona. Ayuso deberá estar confiado, sobre todo porque ha visto que cuenta con la fortaleza del danés Mattias Skeljmose, que le ha prestado una gran ayuda en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. ¿Hasta dónde llegará? Es la gran pregunta que se empezará a resolver dentro de 20 días en Barcelona.

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Capítulo aparte mereció la mala suerte de Paul Seixas, el nuevo valor mundial del ciclismo, con 19 años. El corredor de Lyon sufrió una fuerte caída el sábado y tuvo que abandonar en los inicios de la etapa final de la carrera. Francia cruza los dedos para que no tenga consecuencias en su preparación y debut en el Tour.